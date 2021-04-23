TBMM Başkanı Şentop'tan '23 Nisan' mesajı

DHA 23 Nisan 2021 Cuma 09:50 - Güncelleme: 23 Nisan 2021 Cuma 09:50

Meclis Başkanı Şentop, mesajında, TBMM'nin kuruluşunun 101'inci yılına erişmenin iftiharı ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladığını belirterek, "Bir asrı geçen yaşıyla büyük zorluklarla kurulan TBMM, canları pahasına hürriyetini teslim etmeyen kahraman milletimizin bizlere armağanıdır. Tarihimizin makûs zamanları olarak andığımız terör saldırıları, darbe ve vesayet girişimleri ile demokrasimize darbe vurulmak istense de dün olduğu gibi bugün de aziz milletimiz bir vücudun azaları gibi kenetlenerek, 'Ya İstiklal Ya Ölüm' düsturuyla, büyük ve güçlü Türkiye idealine sahip çıkmıştır" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, sorumluluklarının bilincinde olduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"101 yıl önce aziz milletimizin vatanın birliği ve milletimizin dirliğini temin için var gücüyle çalışma kararlılığını ve zorluklarla mücadele azmini bugün de aynı inanç ile korumaktayız. Meclisimizin açıldığı 23 Nisan gününün ulusal egemenliğin yanı sıra çocuk bayramı olarak kutlanması, tarihimizden aldığımız gücün istikbalimizin mimarlarına aktarılmasının tezahürüdür. Çocuklarımıza yaşanabilir güzel bir dünya bırakmak ve onların çağın gereklerine uygun donatılmasına gayret etmek en asli vazifemizdir. Sorumluluğumuzun bilincinde olduğumuzun bir kez daha altını çizmek isterim. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin bânisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile mesai ve silah arkadaşlarını, ilk Meclisimizden itibaren Gazi Meclisimizin çatısı altında görev yapmış bütün milletvekillerimizi, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılı olması dolayısıyla hassaten milli şairimiz Mehmet Âkif'i, İstiklal Harbi'nde canlarını feda eden aziz şühedayı hayırla, rahmetle ve minnetle yâd ediyorum."