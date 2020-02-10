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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan ''İdlib saldırısı'' açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Toprakları üzerinde vekalet savaşlarına engel olamayan rejimin kahraman Türk askerini hedef alması, Türkiye'nin bölgede barış çabalarının ne denli önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Türkiye, barış için kararlı duruşunu sürdürecektir.' ifadesini kullandı.

AA10.02.2020  16:55 - Güncelleme: 10.02.2020  16:55

Şentop, Twitter'dan, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olması, 5 askerin yaralanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Meclis Başkanı Şentop, Dışişleri Bakanlığının Rus heyetiyle görüşmesi sürerken İdlib'in kuzeyinden gelen şehit haberinin, yüreklere ateş düşürdüğünü belirtti.

Şehit askerlerin acılı aileleri başta olmak üzere millete baş sağlığı, yaralı askerlere de acil şifalar temennisinde bulunan Şentop, "Toprakları üzerinde vekalet savaşlarına engel olamayan rejimin kahraman Türk askerini hedef alması, Türkiye'nin bölgede barış çabalarının ne denli önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Türkiye, barış için kararlı duruşunu sürdürecektir." açıklamasında bulundu.

İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve zırhlı araç sevkiyatı

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