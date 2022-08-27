TBMM Başkanı Şentop'tan Pakistan'a başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Pakistan'daki sel felaketi nedeniyle ülke halkına geçmiş olsun dileğinde bulunarak hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

"Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz"

Şentop, Pakistan'da yaşanan sel felaketi nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pakistan'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle dost ve kardeş Pakistan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Türkiye olarak her zaman olduğu gibi tüm imkanlarımızla Pakistan'ın yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.