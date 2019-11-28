TBMM Başkanı Şentop'tan S-400 açıklaması: Türkiye'nin güvenliğini düşündükleri yok
TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'nin S-400 alınımına ilişkin, '(ABD) Kendi planlarını uygulamaya çalışıyorlar, Türkiye'nin güvenliğini düşündükleri yok.' dedi.
- AA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Amerika bir yandan sözünü yerine getirmeyip diğer yandan Türkiye'nin satın aldığı S-400 füze sistemi için 'kullanılmasın' uyarısını dillendirmektedir. Kendi planlarını uygulamaya çalışıyorlar, Türkiye'nin güvenliğini düşündükleri yok." dedi.
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