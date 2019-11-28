TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Amerika bir yandan sözünü yerine getirmeyip diğer yandan Türkiye'nin satın aldığı S-400 füze sistemi için 'kullanılmasın' uyarısını dillendirmektedir. Kendi planlarını uygulamaya çalışıyorlar, Türkiye'nin güvenliğini düşündükleri yok." dedi.