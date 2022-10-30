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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan sanatçı Burak Haktanır'a tebrik

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasını eleştiren yönetmen Özcan Alper'e tepki gösteren sanatçı Burak Haktanır'ı arayarak, tebrik etti.

AA30 Ekim 2022 Pazar 20:47 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop'tan sanatçı Burak Haktanır'a tebrik
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TBMM Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Meclis Başkanı Şentop, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde yönetmen Özcan Alper'in, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadele operasyonunda kimyasal silah kullandığını öne süren TTB Başkanı Fincancı'nın, "barış" dediği için tutuklandığını iddia etmesine, "O kadın TSK'ya iftira attı' sözleriyle tepki gösteren sanatçı Burak Haktanır'ı arayarak, gösterdiği duruştan dolayı tebriklerini iletti.

Şentop görüşmesinde, Haktanır'ın sergilediği tavrı takdir ettiğini belirterek, bilhassa sanat dünyasında oluşturulmaya çalışılan ideolojik mahalle baskısına karşı bu çıkışın oldukça önemli olduğunu vurguladı.

  • TBMM Başkanı Mustafa Şentop
  • TBMM Başkanı Şentop
  • Burak Haktanır

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