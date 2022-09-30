İSTANBUL 28°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Eylül 2022 Cuma / 4 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,5515
  • EURO
    18,2645
  • ALTIN
    996.534
  • BIST100
    3150.65
  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • TBMM Başkanı Şentop'tan ''Semra Güzel'' açıklaması: Devamsızlığı Başkanlık Divanında değerlendiriliyor
Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan ''Semra Güzel'' açıklaması: Devamsızlığı Başkanlık Divanında değerlendiriliyor

TBMM 27. Dönem 5.Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, meclisteki görüşmelerle ilgili istatistikleri paylaşarak 'Soru önergelerine cevap verilmediği eleştirilerine katılmıyorum' dedi. Semra Güzel'in devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesine de değinen TBMM Başkanı Şentop, 'Devamsızlığı Başkanlık Divanında değerlendiriliyor. 1 Ekim'de devamsızlık süreci yeniden başlayacak' dedi.

30 Eylül 2022 Cuma 10:43 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Şentop'tan ''Semra Güzel'' açıklaması: Devamsızlığı Başkanlık Divanında değerlendiriliyor
ABONE OL

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM 27. Dönem 5.Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısında konuştu.

TBMM Başkanı Şentop'un konuşmasından satır başları:

-Yazılı soru önergesi sayısı 73 bin 500'ü geçti.

-Meclis araştırma önergesi sayısı 6 bin 647 oldu.

-Meclis'in denetim fonksiyonunun zayıfladığına yönelik bir sonuç çıkartabilmek sayısal verilere ve gerçeklere aykırı.

-Soru önergelerine cevap verilmediği eleştirilerine katılmıyorum.

-Bazı Milletvekili arkadaşlarımızın soru önergelerine cevap verilmediği yönünde oluşturmaya çalıştıkları izlenime ve bu noktada önceki yasama dönemlerinden daha kötü olduğumuz yönündeki eleştirilere katılmamız mümkün değil.

-(Semra Güzel'in devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi) Devamsızlığı Başkanlık Divanında değerlendiriliyor. 1 Ekim'de devamsızlık süreci yeniden başlayacak.

  • TBMM
  • Şentop
  • TBMM 27 Dönem 5Yasama Yılı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.