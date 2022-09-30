TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM 27. Dönem 5.Yasama Yılı Değerlendirme Toplantısında konuştu.

TBMM Başkanı Şentop'un konuşmasından satır başları:

-Yazılı soru önergesi sayısı 73 bin 500'ü geçti.

-Meclis araştırma önergesi sayısı 6 bin 647 oldu.

-Meclis'in denetim fonksiyonunun zayıfladığına yönelik bir sonuç çıkartabilmek sayısal verilere ve gerçeklere aykırı.

-Soru önergelerine cevap verilmediği eleştirilerine katılmıyorum.

-Bazı Milletvekili arkadaşlarımızın soru önergelerine cevap verilmediği yönünde oluşturmaya çalıştıkları izlenime ve bu noktada önceki yasama dönemlerinden daha kötü olduğumuz yönündeki eleştirilere katılmamız mümkün değil.

-(Semra Güzel'in devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi) Devamsızlığı Başkanlık Divanında değerlendiriliyor. 1 Ekim'de devamsızlık süreci yeniden başlayacak.