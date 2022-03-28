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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Slovenya'da temaslar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Slovenya'daki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Borut Pahor, Ulusal Meclis Başkanı İgor Zorcic ve Başbakan Janez Jansa ile ayrı ayrı görüştü.

AA28 Mart 2022 Pazartesi 13:44 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 13:44
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Slovenya'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında ilk olarak parlamentoyu ziyaret eden Şentop, Slovenya Cumhuriyeti Ulusal Meclisi Başkanı Zorcic ile bir araya geldi.

Slovenya Parlamentosu sonrasındaki durağı Cumhurbaşkanlığı olan Şentop, Cumhurbaşkanı Borut Pahor tarafından kabul edildi.

Şentop, daha sonra Slovenya Başbakanı Jansa ile görüştü.

Görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşı ele alınarak, bu kapsamda Türkiye'nin barışçıl adımları ve arabuluculuk rolüne işaret edildi.

Görüşmelere, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu üyesi ve AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da katıldı.

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