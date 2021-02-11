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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan yeni anayasa açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: (Yeni anayasa çalışması) Bu konuda herkesin samimi olması gerekiyor.

11 Şubat 2021 Perşembe 11:52 - Güncelleme: 11 Şubat 2021 Perşembe 12:18
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: (Yeni anayasa çalışması) Bu konuda herkesin samimi olması gerekiyor.

TBMM Başkanı Şentop:"(Enis Berberoğlu kararının TBMM'ye gönderilmesi) Böyle bir durumla karşılaşıldığında ne olacağına dair açık bir hüküm yok. Bunu, genel hukuk kuralları çerçevesinde değerlendireceğiz."

TBMM Başkanı Şentop:"Milletvekilleri, milletvekili oldukları için aşı yapılmayacak. Türkiye genelindeki oran yüzde 2,5-3 civarındayken, milletvekilleri arasında yüzde 30'a yakın bir oran var. Yaklaşık, virüs yaygınlığının 10 katı milletvekilleri arasında görülüyor."

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