TBMM Başkanı Şentop'un çağrısı İslam dünyasını harekete geçirdi

İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği (İSİPAB) Genel Sekreteri Mouhamed Khouraichi Niass, açıklamasında , Müslümanların duygularına yönelik provokatif eylemi, İslam'a ve Müslümanlara yönelik nefretin en üst seviyesi olarak niteledi. Bu çirkin eylemin faillerinin cezalandırılması gerektiğini ve İsveç makamlarının bu suçlulara karşı caydırıcı tedbirler almaması halinde tüm sorumluluğun kendilerine ait olacağını vurgulayan Genel Sekreter, Müslümanların kutsalı olan Kur'an-ı Kerim'e dokunulmasının asla kabul edilmeyeceğini vurgulayarak, "Bu iğrenç eylemin failleri, bu eylemi, geçmişte ve günümüzde bu hak dine yaptığı hizmetlerden hiçbir Müslüman'ın habersiz olmasının mümkün olmadığı Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleştirmeyi tercih etmişlerdir. Bu eylem tüm Müslümanlara bir meydan okuma teşkil etmekle birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin şu anda Birliğin başkanı olması nedeniyle, İSİPAB'a karşı özel bir meydan okuma anlamına gelmektedir" dedi.

