Binali Yıldırım Meclis Başkanlığını bırakacak

TBMM Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "(Belediye başkanlığı) Aday müracaatı yapıldığı andan itibaren Meclis Başkanlığını bırakacağım." dedi.

Yıldırım, "Partim müracaatı yaptığı zaman aynı anda Meclis Başkanlığı'ndan ayrıldığıma dair dilekçemi vermiş olacağım." ifadelerini kullanarak, "Benim için Meclis Başkanlığı meselesi 18 Şubat tarihi itibarıyla tamamdır. Görevimi tamamlamış olacağım." şeklinde konuştu.

Binali Yıldırım, "Benim duruşum bellidir. Duruşum millete hizmettir. Duruşta bir sorun yok. Duruş başka, omurgasızlık başka. Ben omurgasız bir insan değilim. Hizmeti ibadet bilirim. Milletim ne dediyse ben onu yaparım." dedi.

"Kimse Kürtlerin oyunu çantada keklik görmesin"

HDP'nin İstanbul'da aday göstermemesi ile ilgili olarak da Yıldırım, "Kimse Kürtlerin oyunu çantada keklik görmesin, bunu seçimlerde de göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.