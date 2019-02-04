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TBMM Başkanı Yıldırım: Çamur at izi kalsın' anlayışını asla kabul etmiyoruz

TBMM Başkanı Yıldırım, AK Parti belediye başkan adaylarının masraflarının TBMM'ye ödettirildiği iddiasına ilişkin, 'Külliyen yalan. Bu konuda resmi tekzip de gönderildi. 'Çamur at izi kalsın' anlayışını asla kabul etmiyoruz.' dedi.

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TBMM Başkanı Binali Yıldırım, AK Parti belediye başkan adaylarının Ankara'daki konaklama masraflarının TBMM'ye ödettirildiği iddiasına ilişkin, "Külliyen yalan. Birisinin söylediği kulaktan duyma laflarla bir iddia ortaya atmak sonra insanı mahçup eder. Gerçekle alakası olmayan iddialar. Bu konuda resmi tekzip de gönderildi. 'Çamur at izi kalsın' anlayışını asla kabul etmiyoruz." açıklamasında bulundu.
 

CHP medyası nasıl “şizofren” ediyor?

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