TBMM Başkanı Yıldırım: Ermenistan saçma sapan iddialarına son vermeli

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ermenistan temsilcisinin toplantıda bazı iddialar ortaya attığını belirterek, "Küresel sorunlara çözüm aradığımız, bölgede ve dünya istikrarı önemsediğimiz bu toplantıda gerçekleri çarpıtan açıklamaları kabul etmemiz mümkün değildir. Ermenistan, Türkiye ilişkilerini gerçekten düzeltmek istiyorsa, bu saçma sapan soykırım iddialarına bir son vermeli, tarihi olayları tarihçilerin incelemesine terk etmelidir." dedi.

Yıldırım, Antalya Kaya Palazzo Oteli'nde gerçekleştirilen "Avrasya'da Ekonomik İşbirliği, Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma" konulu Avrasya Meclis Başkanları 3. Toplantısı'nın kapanışında açıklamalarda bulundu.

Meclis başkanları, başkan yardımcıları ve temsilcilerinin katılımıyla üç oturum gerçekleştirdiklerini belirten Yıldırım, "Meclis başkanları görüşlerini ilettiler. Şimdi ise bütün konuşmaları ortak bir politika belgesine dönüştürmek için kararlılığımızı ifade edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tüm katılımcı ülkeler tarafından çok titiz bir çalışmayla ortak bildiri hazırlandığını anlatan Yıldırım, "Bu ortak bildiri hemen hemen bütün katılımcıların bütün üyelerinin beklentilerini karşılayacak bir şekil aldı." diye konuştu.

Yıldırım tarafından katılımcıların oylarına sunulan ortak bildiri, oy birliği ile kabul edildi.

"Ermenistan saçma sapan iddialarına son vermeli"

Yıldırım, güzel fikirlerin ortaya atıldığı nezih bir toplantı yapıldığını ve güzel deklerasyon hazırlandığını vurgulayarak, toplantıda ülkelerin tek başına birtakım ithamlarda bulunmasının toplantının amacına uygun düşmediğini bildirdi.

TBMM Başkanı Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ermenistan temsilcisi maalesef burada bazı iddialar ortaya atmıştır, küresel sorunlara çözüm aradığımız, bölgede ve dünya istikrarı önemsediğimiz bu toplantıda gerçekleri çarpıtan açıklamaları kabul etmemiz mümkün değildir. Ermenistan, Türkiye ilişkilerini gerçekten düzeltmek istiyorsa, bu saçma sapan soykırım iddialarına bir son vermeli, tarihi olayları tarihçilerin incelemesine terk etmelidir."

Ermenistan'ın yaptığı tercihle bölgede kendi kendini izole ettiğini kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ermenistan ancak barışçıl bir politika izlediği takdirde komşularıyla ilişkilerini normalleştirmeyi, Güney Kafkasya bölgesinin barış istikrar ve refahına katkıda bulunmayı başarmış olacaktır. Savaş ve şiddetin sona erip, barış ve güvenli ortamın sağlanması durumunda sığınmacı, mülteci, kaçkın sorunlarının önemli bir kısmı ortadan kalkmış olacaktır."

"Sekretarya oluşturulmalı"

Toplantıya muazzam bir katılım olduğunu aktaran Yıldırım, dünyanın zor günlerden geçtiği, bölgede istikrarsızlığın ve terörün kol gezdiği bu dönemde bu toplantıdan çıkacak sonuçların küresel barışa ve istikrara önemli ölçüde katkı sağlayacağını belirtti.

Gelecek yıllarda çok daha kapsamlı ve birtakım yeni konuların gündemine alarak kapsamlı bir çalışma içerisine girileceğine değinen Yıldırım, Avrasya Meclis Başkanları platformu kapsamında bir sekretarya oluşturulması ve böylece konuların daha sağlıklı takibinin gerçekleşmesi fikrinin benimsendiğini kaydetti.

Ayrıca gündemdeki konuların uzmanlar seviyesinde raporlar hazırlanması ve bu raporların yapılacak yıllık toplantılarda değerlendirilmesi fikrinin de benimsendiğine işaret eden Yıldırım, gelecek yıl toplantının Astana'da yapılacağını aktardı.