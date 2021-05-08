TBMM Başkanlığı: Letonya Parlamentosu'nun 'soykırım' iftirası kararını kınıyoruz

DHA 08 Mayıs 2021 Cumartesi 10:31 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 10:31

TBMM Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Letonya Parlamentosu'nun 1915 olaylarına ilişkin aldığı karara tepki gösterildi. Açıklamada, "Letonya Parlamentosu'nda 6 Mayıs 2021 tarihinde asılsız soykırım iftirasını içeren bir kararın kabul edilmiş olmasını kınıyor ve bu hukuk dışı kararı reddediyoruz. Tarihî olayları yargılamak ve hüküm vermek parlamentoların görevi olamaz. Tarihî gerçekleri saptırmaktan başka bir gayeye hizmet etmeyecek bu karar aynı zamanda hukuk dışıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Letonya'yı da bağlayan 2013 ve 2015 tarihli kararları, Ermeni iddialarının hukuki bir kıymeti bulunmadığını, sadece tarihi bir tartışma konusu olabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. Uluslararası hukuka da aykırı olan bu kararın günlük basit siyasi hesaplar temelinde alınmış olduğu ortadadır" denildi.

'VAHİM BİR ÇELİŞKİ'

Letonya Parlamentosu'nun, Letonya'nın işgalinin 80'inci yıl dönümü vesilesiyle yaptığı açıklamada kendi tarihindeki olaylara dürüst ve adil bir şekilde yaklaşılmasının uluslararası ilişkilerin bir ön şartı olduğuna işaret ettiği hatırlatılarak, "Letonya Parlamentosu'nun o açıklamada, kendi ülkesi için temenni ettiği, dürüst ve adil yaklaşımı 106 yıl önce yaşanan olaylar konusunda Türkiye için sergilememiş olması vahim bir çelişkidir; samimiyetsiz bir yaklaşımdır. Letonya Parlamentosu'nu, tarihten husumet çıkaran radikal çevrelerin anlayışını körüklemek yerine, anılan dönemde yaşanan olayların hakikatinin ortaya çıkarılması için ortaya koyduğumuz tekliflerimize ve bölgede barış, huzur ve istikrarı sağlama gayretlerimize destek vermeye davet ediyoruz" ifadesine yer verildi.