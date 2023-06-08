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Politika

TBMM Başkanlık yarışı 7'li koalisyonda depreme yol açtı: Nezaketsizlik

CHP listelerinden Meclis'e giren Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'nin TBMM Başkanlığı yarışında kendi adaylarını çıkarması 7'li koalisyonda depreme yol açtı. CHP'den kendi adaylarına destek vermeyen 3 partiye tepki geldi. CHP'li vekil Gürsel Erol, Meclis Başkanlığı'nda üç partinin kendi adaylarını çıkarmasını nezaketsizlik olarak nitelendirdi.

8 Haziran 2023 Perşembe 10:42 - Güncelleme:
TBMM Başkanlık yarışı 7'li koalisyonda depreme yol açtı: Nezaketsizlik
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7'li koalisyonda milletvekili seçimleri için küçük ortak olarak nitelendirilen Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin CHP listelerinden seçime girdi. Deva 15, Gelecek ve Saadet ise 10'ar milletvekili ile Meclis'e girdi.

CHP listelerinden Meclis'e giren vekiller daha sonra istifa ederek kendi gruplarını kurma çalışmalarına başladı. Yaşananların ardından TBMM Başkanlık seçimiyle ilgili küçük ortaklardan bir hamle geldi.

CHP SAYESİNDE MECLİS'E GİRDİLER: TBMM BAŞKANLIĞI İÇİN DESTEK VERMEDİLER

AK Parti ve MHP'nin TBMM Başkan adayı Numan Kurtulmuş olurken, CHP'nin adayı ise Tekin Bingöl oldu. Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'nin ise CHP'nin Meclis Başkanı adayı olan Tekin Bingöl'e destek verip vermeyeceği merak konusu oldu. Ancak ittifakın küçük ortaklarından CHP'ye destek gelmedi.

Gelecek ve Saadet Partisi, Serap Yazıcı Özbudun'u Meclis başkanlığına aday gösterdi. Deva Partisi ise Mustafa Yeneroğlu'nun TBMM Başkan adayı olduğunu duyurdu.

NUMAN KURTULMUŞ, TBMM'NİN YENİ BAŞKANI SEÇİLDİ

Yapılan oylamanın ardından AK Partili Numan Kurtulmuş, TBMM'nin yeni başkanı olurken küçük ortakların CHP'ye destek vermemesi dikkat çekti. Kendi adaylarıyla yarışan giren Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'ne ise CHP'den tepki geldi.

TEPKİ GÖSTERDİ: KENDİ ADAYLARINI ÇIKARMALARI BÜYÜK BİR SİYASİ NEZAKETSİZLİK

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, TBMM Başkanlık seçiminde, CHP listelerinden Meclis'e giren Deva Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin CHP'nin adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmalarına tepki gösterdi.

Erol sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dün TBMM Başkanlık seçiminde, listelerimizden seçilen Deva Partili, Saadet Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin partimizin Meclis Başkanı adayına oy vermeyerek kendi adaylarını çıkarmaları büyük bir siyasi nezaketsizliktir. Partimiz bu devşirme siyasetini bırakarak acilen kendi değerlerine dönmelidir. (nokta)"

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