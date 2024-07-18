TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığına seçilen isim belli oldu

Komisyon, Başkanvekili ve AK Parti Bursa Milletvekili Muhammet Müfit Aydın başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Murat Kurum'un Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olmasıyla boşalan TBMM Çevre Komisyonu Başkanlığı için seçim yapıldı.

Seçime tek aday olarak katılan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Galip Ensarioğlu, komisyon başkanı seçildi.

Seçimin ardından konuşan Ensarioğlu, kendisini başkanlığa layık gören komisyon üyelerine teşekkür etti.

Çevre Komisyonunun önemli bir komisyon olduğunu belirten Ensarioğlu, "Bilmenizi isterim ki bu komisyonun çalışmalarında bütün arkadaşlarımızın fikir, düşünce ve eleştirileri her zaman yönetim biçimimizde esas olacaktır. Birlikte daha yaşanabilir bir ülke için, daha temiz daha güzel bir çevre için hep beraber elimizden geleni yapacağız. Sivil toplum kuruluşlarıyla, parti ayrımı gözetmeksizin buradaki arkadaşlarımızın tümünün fikir, düşünce, öneri ve eleştirileriyle birlikte yöneteceğiz." diye konuştu.

