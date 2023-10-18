TBMM Çocuk Hakları Alt Komisyonu toplandı

TBMM İnsan Haklarını inceleme Komisyonu bünyesinde kurulan alt komisyon, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu başkanlığında toplandı.

Katırcıoğlu, İsrail'in Gazze'de bir hastaneyi bombalamasına tepki göstererek, "İsrail'in, konu Filistin olduğunda şuurunu nasıl kaybettiğini biliyoruz. Dün de bunun en alçakça örneğine şahit olduk. Çocuk, kadın ve yaşlı demeden 4 bine yakın insanın tedavi gördüğü tarihi bir hastaneyi bombalamak insanlık tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir barbarlıktır." diye konuştu.

Komisyon olarak İsrail'in çocuk ve sivillere yönelik gerçekleştirdiği tüm saldırıları şiddetle kınadıklarını belirten Katırcıoğlu, tüm uluslararası kurumların sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Komisyonun yeni yasama yılındaki çalışma konularına değinen Katırcıoğlu, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremler başta olmak üzere Gazze Şeridi ile çatışma bölgelerindeki terör mağduru çocuklarla ilgili araştırma yapmak istediklerini ifade etti.

Katırcıoğlu, ailelerin endişe duyduğu çocukların ekran ve sosyal medya bağımlığı ile çocuğa şiddet ve erken yaşta evliliklerle ilgili konuların da Komisyonun gündeminde olacağını aktardı.

Toplantıda, Komisyon üyeleri de çalışma konuları hakkında görüşlerini dile getirdi.