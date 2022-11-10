TBMM Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Kılıç'tan AB'ye 'vize' eleştirisi

Kılıç, Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosu Erdem Tunçer ile Frankfurt Türk Kültür Merkezi'nde Türk sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Buluşma öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Kılıç, AB üyesi ülkelerin vize başvurularındaki yığılmalar nedeniyle müracaat sahiplerine çok geç vize vermesini eleştirdi.

Kılıç, "Onlar kendilerince birtakım sebepler ortaya koyuyorlar. Kovid-19 dönemi birtakım işten çıkarmalar yaşanmış, bunu biz de biliyoruz ancak 750-800 bin civarında sadece Almanya ile ilgili bir başvuru var bekleyen. Bunları eritmeye çalışıyorlar. Yetişemediklerini, birtakım eksiklerinin olduğunu kendileri de itiraf ediyor ama bunu söylemek yetmez, bunu çözmek lazım." dedi.

Türkiye'den iş, eğitim, sanat ve tıp alanında Almanya'ya gelip gitmek isteyenler bulunduğunu belirten Kılıç, şunları söyledi:

"Tüm bu ziyaretlerde Kovid döneminin de tetiklediği bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Sayıyla ilgili bir sıkıntı var ve bunu aşmak için de bir iradenin olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu iradeyi ortaya koyması gereken de Almanya açısından düşünürsek federal hükümet ve dışişleri bakanlığı. 'Bu kişileri işten çıkardık şimdi bu başvuruları yapamıyoruz, geç kalıyoruz' bir açıklamadır ama kabul edilebilir bir açıklama değil. Baktığınız zaman bunu havaalanlarında da yaşadılar. Adapte olamadıkları hızlı değişimlerden dolayı birçok uçak seferini iptal etmek durumunda kaldılar. Avrupa'nın en büyük havalimanlarından biri olan Frankfurt Havalimanı resmen felç oldu. İstanbul Havalimanı Avrupa'nın hatta bölgenin en yoğun havalimanı ama biz Kovid kısıtlamalarının kalktığı dönemde burada yaşanan sıkıntıları yaşamadık."

Kılıç, Alman muhataplarıyla yaptıkları görüşmelerinde sık sık Türkiye'nin maruz kaldığı terör tehdidine değindiklerini hatırlatarak, "Bazı örgütler konusunda daha sertleşmeye başladıklarını görüyoruz. Ama bir örgüt var ki hala bu kadar derin yapı içerisinde Almanya toplumunun ve sisteminin huzurunu bozabileceğini fark edebilmiş değiller. Uyarıyoruz, anlatıyoruz. FETÖ'nün devletin içerisindeki yapılara nasıl sızdığını, nasıl bir bukalemun yapısı içerisinde farklı noktalara gidebildiğini sürekli anlatıyoruz ve anlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.