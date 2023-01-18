TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Kılıç, KKTC heyetini kabul etti

Meclis Halkla İlişkiler Binası Komisyon Salonu'nda gerçekleşen kabulde, Kılıç'ın yanı sıra komisyon üyesi milletvekilleri hazır bulundu.

Kılıç, Türkiye için her zaman ayrı yeri olan KKTC'nin, kendi ayakları üzerinde durabilen, uluslararası toplumun saygın bir üyesi haline gelebilmesi için çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

KKTC Cumhuriyet Meclisinin, uluslararası platformların çalışmalarına katılmasını önemsediklerini vurgulayan Kılıç, KKTC'nin uluslararası görünürlüğünün arttırılması konusunda Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un da hassasiyet gösterdiğini aktardı.

Kılıç, uluslararası ziyaretlerde gündem başlıklarından birinin, KKTC'nin bağımsızlığıyla ilgili Türkiye'nin her zaman arkasında bulunması olduğunu dile getirerek, bu yöndeki çağrıları sürdüreceklerini kaydetti.

UBP İskele Milletvekili Yasemi Öztürk, KKTC'nin son zamanlarda yeraltı zenginlikleriyle birçok ülkenin dikkatini çektiğini ifade ederek, Kıbrıs meselesinin daha da önem kazandığını söyledi.



KKTC'nin tanınmasının, uluslararası platformlarda kendilerini göstermelerinin daha da önem kazandığını ve bunun Türkiye'nin desteğiyle yapılabileceğini vurgulayan Öztürk, Türk Devletleri Teşkilatına gözlemci olmanın ilk adım anlamına geldiğini belirtti.



Öztürk, Türkiye'ye ziyaretlerinin sıklaştığını dile getirdi. Yaptıkları bu ziyaretlerle dünyaya, uluslararası örgütlere "Biz varız, Türkiye desteğini bizden esirgemiyor, her zaman beraber olacağız." görüntüsü vermek istediklerini belirten Öztürk, "Türkiye'den başka dostumuz yok. En büyük destekçimiz, varoluş sebebimiz Türkiye'dir." ifadelerini kullandı.

Görüşme, daha sonra basına kapalı devam etti.