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Politika

TBMM Dışişleri Komisyonunda iki kanun teklifi kabul edildi

TBMM Dışişleri Komisyonu, uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan iki kanun teklifini kabul etti.

AA23 Mart 2023 Perşembe 18:50 - Güncelleme:
TBMM Dışişleri Komisyonunda iki kanun teklifi kabul edildi
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Komisyon, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç başkanlığında toplandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar'ın katıldığı toplantıda, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ve Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın Tadil Edilmesine İlişkin Olarak Teati Edilen 15 Mart 2023 ve 16 Mart 2023 Tarihli Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi kabul edildi.

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