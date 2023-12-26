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Politika

TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Mehmet Akif Ersoy'un vatan sevgisini, millete bağlılığını, fikirlerini ve mirasını gelecek nesillere aktarmanın vazifeleri olduğunu söyledi.

AA26 Aralık 2023 Salı 16:02 - Güncelleme:
TBMM Genel Kurulu toplandı
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TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bozdağ başkanlığında toplandı.

Bozdağ, birleşimin başında yaptığı konuşmada, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u, vefatının 87. yılında andı.

Mehmet Akif Ersoy'un, sadece eserleriyle değil örnek hayatı, kişiliği ve mücadelesiyle milletin gönlünde yer aldığını ifade eden Bozdağ, "Kaleme almış olduğu İstiklal Marşı, bu vatanın ebediyete kadar istiklalinin sembolü olacaktır. Mehmet Akif Ersoy'un vatan sevgisini, milletine bağlılığını, temiz ahlakını örnek almak, onun fikirlerini ve mirasını gelecek nesillere aktarmak vazifemizdir." dedi.

Bekir Bozdağ, daha sonra üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Sadettin Hülagü, "İzmit Körfezi'ndeki dip çamurunun temizlenmesi"; CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, "Kadına karşı şiddet ve bireysel silahlanma" ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu "İstanbul'un sorunları" ile ilgili konuştu.

AK PARTİ MİLLETVEKİLLERİ TERÖR SALDIRILARINI AYNI METNİ OKUYARAK KINADI

Milletvekillerine birer dakikalık söz verildiği bölümde, AK Parti milletvekilleri, PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki terör saldırılarını aynı metni okuyarak kınadı.

Şehitlerin isimlerini okuyan AK Parti'li milletvekilleri, "Teröre ve destekçilerine lanet olsun. Size kurşun sıkana, sıktırana, arkasında durana, selam verene bu dünyayı dar etmezsek namus bize ar olsun." ifadelerini kullandı.

  • millet bağlılığı
  • fikir aktarma
  • gelecek nesillere miras

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