DEM Parti Milletvekili Ali Bozan'ın Meclis kürsüsünden yaptığı provokasyona AK Partili vekiller tepki gösterirken, meclis polisinin kavgaya müdahale ettiği öğrenildi.

Bozan'ın provokasyonu sonucu yaşanan arbedenin ardından TBMM Genel Kurulu'na ara verildi.

TBMM Genel Kurulu'nda DEM provokasyonu! Yumruklar havada uçuştu



DEM Parti Milletvekili Ali Bozan'ın Meclis kürsüsünden yaptığı provokasyona AK Partili vekillerden sert tepki geldi.



AK Parti sıralarına dönerek ağır hakaretlerde bulunan DEM'li Bozan ile AK Parti milletvekilleri... pic.twitter.com/ULqmPnMNCu — Star Gazetesi ���� (@stargazete) July 24, 2024

Genel Kurul'da uzun süredir görülmeyen bir sertlikte arbede yaşandığını belirten 24 TV Muhabiri Nagehan Akbulut, "Henüz daha gündeme geçilmedi. İyi Parti'nin gündeme ilişkin verdiği grup önerisi görüşülürken DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan kürsüde AK Parti grubuna yönelik ifadeleri nedeniyle ortalık karıştı. Ali Bozan, kürsüden 'Hırsızsınız, hırsızlar ağzınız pislik kokuyor' ifadesini kullanınca bir anda AK Parti milletvekilleri bir anda ayaklandı" ifadelerini kullandı.