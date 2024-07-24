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Politika

TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti provokasyonu! Polis devreye girdi

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda DEM Partili Ali Bozan'ın provokasyonunun ardından AK Parti ve DEM Partili vekiller arasında tartışma çıktı. Polis kavgaya müdahale ederken oturuma ara verildiği açıklandı.

Star Gazetesi24 Temmuz 2024 Çarşamba 18:27 - Güncelleme:
TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti provokasyonu! Polis devreye girdi
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DEM Parti Milletvekili Ali Bozan'ın Meclis kürsüsünden yaptığı provokasyona AK Partili vekiller tepki gösterirken, meclis polisinin kavgaya müdahale ettiği öğrenildi.

Bozan'ın provokasyonu sonucu yaşanan arbedenin ardından TBMM Genel Kurulu'na ara verildi.

Genel Kurul'da uzun süredir görülmeyen bir sertlikte arbede yaşandığını belirten 24 TV Muhabiri Nagehan Akbulut, "Henüz daha gündeme geçilmedi. İyi Parti'nin gündeme ilişkin verdiği grup önerisi görüşülürken DEM Partili Mersin Milletvekili Ali Bozan kürsüde AK Parti grubuna yönelik ifadeleri nedeniyle ortalık karıştı. Ali Bozan, kürsüden 'Hırsızsınız, hırsızlar ağzınız pislik kokuyor' ifadesini kullanınca bir anda AK Parti milletvekilleri bir anda ayaklandı" ifadelerini kullandı.

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