TBMM heyeti, Husein Memic ile görüştü

Sırbistan Turizm ve Gençlik Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke ilişkilerinin tarihin en iyi seviyesinde olduğu ifade edilerek, Sırbistan'ı ziyaret eden Türk turist sayısında her yıl artış kaydedildiği bildirildi.

Bu senenin 10 ayında Türkiye'den 360 bin konaklamanın gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, Türkiye ve Sırbistan arasındaki yeni uçak seferlerinin büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki kimlikle seyahat uygulamasının da karşılıklı ilişkilere katkı sağladığı vurgulanarak, Bakan Memic'in önümüzdeki dönemde Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.