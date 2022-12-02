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Politika

TBMM heyeti, Husein Memic ile görüştü

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç ve beraberindeki heyet, Sırbistan'daki temasları kapsamında, başkent Belgrad'da Turizm ve Gençlik Bakanı Husein Memic ile görüştü.

AA2 Aralık 2022 Cuma 00:24 - Güncelleme:
TBMM heyeti, Husein Memic ile görüştü
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Sırbistan Turizm ve Gençlik Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülke ilişkilerinin tarihin en iyi seviyesinde olduğu ifade edilerek, Sırbistan'ı ziyaret eden Türk turist sayısında her yıl artış kaydedildiği bildirildi.

Bu senenin 10 ayında Türkiye'den 360 bin konaklamanın gerçekleştiğine işaret edilen açıklamada, Türkiye ve Sırbistan arasındaki yeni uçak seferlerinin büyük önem taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki kimlikle seyahat uygulamasının da karşılıklı ilişkilere katkı sağladığı vurgulanarak, Bakan Memic'in önümüzdeki dönemde Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi.

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