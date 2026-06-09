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Politika

CHP'de ''grup toplantısı'' kavgası! Kılıçdaroğlu kararını duyurdu

CHP TBMM Grup Toplantısı öncesinde Meclis'e gelen partililer arasında gerginlik çıktı. CHP'de grup toplantısını kimin yapacağı kavgası yaşanırken, güvenlik riski nedeniyle toplantı ziyaretçilere kapatıldı. CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki grup toplantısından son anda vazgeçerek partilileri saat 14.00'te Genel Merkez'e çağırdı.

HABER MERKEZİ9 Haziran 2026 Salı 11:00 - Güncelleme:
CHP'de ''grup toplantısı'' kavgası! Kılıçdaroğlu kararını duyurdu
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CHP TBMM Grup Toplantısı öncesinde Meclis'e gelen partililer arasında gerginlik yaşandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Grup Başkanı Özgür Özel'i destekleyen partililer, CHP Grup Toplantısı öncesinde sabahın erken saatlerinde Meclis'e geldi.

Meclis'in Dikmen ve Çankaya giriş kapılarından giriş yapmaya çalışan partililer arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Kapı girişlerine kurulan bariyerleri aşarak içeri girmeye çalışan bazı vatandaşlara polis engel oldu.

Kılıçdaroğlu ve Özel'i destekleyen partililer, Meclis girişinde sloganlar atmaya devam ederken, bazı CHP'li milletvekilleri de gerginlik yaşanmaması için partilileri sakinleştirmeye çalışıyor.

Bu arada daha önce Özel'e desteğini açıklayan bazı milletvekilleri sabah erken saatlerden itibaren CHP Grup Toplantısının yapılacağı salona geldi.

Öte yandan, CHP Grup Başkanı Özel, partisinin Grup Toplantısına katılmak üzere Meclis'e gelişinde grup başkanvekilleri ve milletvekilleri tarafından karşılandı.

TBMM BAŞKANLIĞI, CHP GRUP TOPLANTISINA ZİYARETÇİ ALINMAYACAĞINI DUYURDU

TBMM Başkanlığı, CHP'nin bugün gerçekleştireceği grup toplantısına "ciddi güvenlik riski nedeniyle" ziyaretçi alınmayacağını duyurdu.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamada, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un, CHP Genel Başkanlığı ve CHP Grup Başkanlığı'na bir yazı gönderdiği bildirildi.

TBMM İçtüzüğünün 164. maddesinin birinci fıkrasının "Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisine ait bina, bahçe ve arsaların iç ve dış güvenliğiyle ilgili tertip ve tedbirleri almakla yükümlüdür." hükmünün hatırlatıldığı yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun 9 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştireceği grup toplantısı öncesinde TBMM Yerleşkesi giriş kapılarında oluşan ciddi güvenlik riski nedeniyle grup toplantınıza İçtüzüğün mezkur hükmü doğrultusunda ziyaretçi alınmayacaktır."

KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZ'DE KONUŞACAK

Kılıçdaroğlu, gelişmeler üzerine sosyal medya hesabında bir açıklama yayınlayarak partilileri saat 14.00'te Genel Merkez'e çağırdı.

"Topyekün halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki; o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! İç karışıklık yaratma çabaları, sadece dış müdahale heveslilerine zemin hazırlar. Biz bu oyunu bozarız." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

Şimdi kavga değil, omuz omuza durma vaktidir. Bütün yol arkadaşlarımı, bu köklü çınarın evlatlarını sükunete ve akla davet ediyorum.

Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür! Tüm partililerimizi, ve yüreği bu ülke için çarpan her bir yurttaşımızı, saat 14.00'te omuz omuza bir grup toplantısı gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezimize, yani Baba Ocağımıza çağırıyorum.

  • CHP Grup Toplantısı
  • güvenlik riski
  • ziyaretçi kısıtlaması

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