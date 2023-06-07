TBMM yeni başkanını seçti! Kurtulmuş: Çağdaş, demokratik ve milli bir anayasa yapmalıyız

Meclis'in yeni dönemindeki başkanının seçilmesi için oylama bugün yemin töreninin ardından başladı. İlk tur ve 2. turun ardından 3. tur oylaması da sona erdi. Yeni Meclis Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş oldu.

TBMM Genel Kurulundaki 3. tur oylamanın ardından Meclis Başkanlığına seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Kurtulmuş, teşekkür konuşması yaptı.

Kurtulmuş, TBMM Başkanlığı seçimi dolayısıyla kendisine gösterilen teveccüh ve itimattan dolayı milletvekillerine, Meclisin açıldığı andan itibaren dirayetle, vukufiyetle, devlet adamı vasfıyla oturumlara başkanlık yapan TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti.

Cumhuriyetin ikinci asrının başladığını, 2023'ün sadece bir tarih olmadığını anlatan Kurtulmuş, "2023, aziz milletimiz için varmak istediği hedeflerden birisi olarak önümüze gelmiştir. Birinci Meclis'in kuruluşundan ve Cumhuriyetimizin ilanından bu yana 100 sene geçmiş oldu." dedi.

Bu ilk yüzyılda Türkiye'nin büyük merhalelerden geçtiğini, büyük kazanımlar elde ettiğini aktaran Kurtulmuş, "TBMM, devlet kuran bir Meclistir. Bütün cephelerde yenilmiş, neredeyse 20 yıl gibi kısa bir süre içerisinde koskoca bir cihan imparatorluğundan Anadolu kıtasına sıkışmış olan bu aziz millet, milli bağımsızlık ruhuyla ve gerçekten fevkalade ciddi bir şekilde inançları ve değerleriyle 'ya Allah' diyerek ayağa kalkmış ve Kurtuluş Savaşımızı başarıyla kazanmıştır. Bu savaşın milli mücadelesinin öncülerini, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere minnetle ve şükranla yad ediyoruz." diye konuştu.

İlk TBMM'den kalan iki temel değerden ilkinin, "tam bağımsız Türkiye hedefine kilitlenerek ileriye doğru yürümek", ikincisinin ise Türkiye'yi o savaşların yıkıntılarından bir an evvel kurtarmak ve muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak olduğunu dile getiren Kurtulmuş, "Çok şükür Türkiye bütün bunlarda büyük mesafe almıştır. Ama bizim gibi büyük ülkelere yerinde durmak yakışmaz, bizim gibi büyük milletlere gündelik hesapların peşinde koşmak hiç yakışmaz." dedi.

"DAHA GÜÇLÜ TÜRKİYE İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞACAĞIZ"

Önlerine yeni hedefler, yeni ufuklar ve yeni ülküler koymak durumunda olduklarını ifade eden Kurtulmuş, "İşte Türkiye Yüzyılı olarak adlandırdığımız, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılını dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi oluşturma mücadelesine hep beraber TBMM olarak güç vereceğiz, omuz vereceğiz, destek vereceğiz Allah'ın izniyle." değerlendirmesini yaptı.



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bunun sadece seçim sırasında söylenmiş bir slogan olmadığını vurgulayarak, "Nasıl 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözü sadece bir motto değilse, sadece bir slogandan ibaret değilse; demokratik teamüller bakımından bir bakış tarzı, demokratik bir anlayış manzumesiyse, aynı şekilde Türkiye Yüzyılı da milletimizin tamamı için ortak bir hedef, ortak bir amaçtır. Her alanda daha güçlü, daha büyük Türkiye'yi kurmak için canla başla çalışacağız." ifadelerini kullandı.

İnsanların fani, kurum ve kuralların ise kalıcı olduğunu söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu millet bize bir mühlet vermiş, fırsat vermiş, imkan tanımıştır. Bu imkanı her birimiz Allah'ın bize verdiği güç ve kudret çerçevesinde, milletin verdiği destekle Allah'ın izniyle sonuna kadar kullanacağız ve milletimizin teveccühüne layık olmak için canla başla çalışacağız. Bizden sonraki nesiller de ikinci yüzyılımızı, dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir Türkiye'yi kurmuş olmanın huzuru içerisinde önüne daha büyük hedefler koyacak ve yollarına devam edecektir."

"DEMOKRASİMİZ BAKIMINDAN BİR ZENGİNLİK"



Kurtulmuş, Mecliste 16 farklı siyasi partinin yer aldığına, bu kadar farklı görüşlere sahip bir Meclisin olmasının Türk demokrasisi bakımından bir zenginlik olduğuna işaret ederek, "Fikirlerimizi takip edeceğiz, başa baş mücadelemizi yapacağız, siyasi mücadelemizi yapacağız, her alanda partilerimizin görüşlerini dile getireceğiz ama ellerimizi asla yumruk şeklinde tutmadan, ellerimizi uzatacağız, el sıkışacağız ve Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber birlikte kuracağız." diye konuştu.

Önceki kabinede yer alan milletvekillerine teşekkür eden Kurtulmuş, "Milletvekili olarak TBMM'ye hoş geldiniz." dedi.

Yürütme, yasama ve yargıdan oluşan güçler ayrılığı sistemine riayet ederek, amaç birliğinden de vazgeçmeden yeniden bir Türkiye ideali etrafında hep beraber mücadeleyi sürdüreceklerine dikkati çeken Kurtulmuş, fikirlerin, kendileri için bir ayrılık vesilesi değil, bir çeşitlilik, farklılık ve kazanım olduğunun farkında olacaklarını belirtti.

Numan Kurtulmuş, milletvekillerinin teveccühleriyle Meclis Başkanlığına seçildiğini anımsatarak, "Anayasa'nın bana vermiş olduğu tarafsızlık ilkeleri, prensipleri içerisinde Meclis Başkanlığı görevini bütün siyasi partilerle diyalog içerisinde sürdüreceğimin bir kere daha altını çizerek ifade etmek istiyorum." ifadesini kullandı.

TBMM'nin, Cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk Meclisi olduğuna işaret eden Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"28. Dönem Meclisin üzerine düşen çok büyük sorumluluklar olduğu gibi bir büyük sorumluluğu da başta şahsım olmak üzere her bir milletvekili arkadaşıma hatırlatmak istiyorum. O sorumluluk da Türkiye'de hala darbe döneminin izlerini taşıyan bu Anayasa yükünden Türkiye'nin kurtulması mecburiyetidir. Türkiye'de çağdaş, katılımcı, demokrat, kuşatıcı ve milli bir anayasa yapılarak 28. Dönemin Türkiye Yüzyılı'na büyük bir katkı sunacağını ümit ediyorum. Çünkü milletimizin bizden beklentilerinden biri de yeni bir anayasayla Türkiye'nin önünün açılması, Türkiye demokrasisinin daha da ileriye doğru gitmesinin temin edilmesidir."

"BİRLİKTE TÜRKİYE YÜZYILI'NI İNŞA EDECEĞİZ"

Milletin, yeri geldiği zaman parmağını sallayarak Türkiye'ye demokrasi dersi verenlere inat, demokratik bir olgunlukla mükemmel bir seçim kampanyasını geride bıraktığını ve TBMM'yi oluşturduğunu anlatan Kurtulmuş, "Dünyadaki birçok ülkeye örnek teşkil edecek birinci turda yüzde 87, ikinci turdaki yüzde 85'lik katılım oranı ise Türkiye demokrasisinin olgunluğunu gösteren, bu milletin her hal ve şart altında demokrasiye sahip çıktığını gösteren en önemli göstergelerden biridir." değerlendirmelerinde bulundu.



Kurtulmuş, üzerinde özellikle yoğunlaşacakları, hassas bir şekilde titreyerek hakkını hukukunu koruyacakları yegane yerin bizatihi milletin kendisi olduğunu vurgulayarak, "İnşallah hep beraber huzur içerisinde, neşe içerisinde milletin dertleriyle zaman zaman dertlenerek ama hiçbir şekilde milletin meselelerini ihmal etmeyerek yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin, 6 Şubat'ta dünya tarihinin ender yazdığı büyük yıkımlardan birine şahit olduğunu, depremin yaralarını en kısa sürede, kalıcı bir şekilde sarabilmek için seferber olacaklarını kaydeden Kurtulmuş, konuşmasını, "Bu süreçte, depremin yıkıntılarıyla karşı karşıya kalmalarına rağmen demokrasiye sahip çıkmaktan vazgeçmeyen bölgedeki depremzede yurttaşlarımıza da yürekten şükranlarımı ifade ediyorum, hepsinden Allah razı olsun." diye tamamladı.

Kurtulmuş'u, konuşmasının ardından AK Parti milletvekilleri ayakta alkışladı.

TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli, seçimin tamamlanmasının ardından birleşimi, 13 Haziran Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kurtulmuş, birleşimin kapanmasının ardından siyasi parti temsilcileriyle tokalaştı, milletvekillerinin tebriklerini kabul etti.

Öte yandan Numan Kurtulmuş'un ailesi de Genel Kuruldaki teşekkür konuşmasını izledi.

GEÇİCİ TBMM BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ, GÖREVİ KURTULMUŞ'A DEVRETTİ



TBMM Başkanı seçilen AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, görevi, MHP Genel Başkanı, TBMM Geçici Başkanı Devlet Bahçeli'den devraldı.

Kurtulmuş, Meclis Başkanı seçilmesinin ardından Şeref Holü'nde Geçici Meclis Başkanı Bahçeli ile basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Bahçeli'ye teşekkür eden Kurtulmuş, kendisinin sorunsuz, çok güzel bir yönetim ortaya koyduğunu ifade etti.

Yeni dönemin, Türkiye'nin tarihi dönemi olduğunu belirten Kurtulmuş, "28. Dönem, Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcını yapan bir parlamento. Yapılacak çok iş var. İnşallah birlik, diyalog içerisinde; fikirlerimiz farklı olabilir ama hepimizin Türkiye'nin ileriye gitme hedefinde müşterek noktalarda buluşarak bu milletin beklentilerine cevap verebilmemiz lazım. Bu parlamentonun diyalog içinde olumlu işler yapacağına yürekten inanıyorum. Türkiye Yüzyılı da milletimize hayırlı olsun." diye konuştu.

Devlet Bahçeli, bir gazetecinin "Mesai çok uzundu, zorlandınız mı?" sorusuna, "Görevin süresi olmaz." karşılığını verdi.

"HER KONUDA DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ"



Daha sonra Kurtulmuş ve Bahçeli, beraberindekilerle devir teslim töreni için Başkanlık makamına geçti.

Törende konuşan Bahçeli, Türk milletinin, bugün TBMM'nin başkanını seçmekle yeni bir aşamaya daha geçtiğini söyledi.

Kurtulmuş'a çalışmalarında başarı dileyen Bahçeli, "Bir Osmaniye Milletvekili olarak Sayın Başkanımızın her konuda destekçisi olacağımıza milletin huzurunda söz veriyoruz." dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'nin tarihi bir dönemi geride bıraktığını, tarihi bir döneme girdiğini belirtti.

Milletin, seçimlerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanlığı makamına uygun gördüğünü, eş zamanlı olarak TBMM'de Cumhur İttifakı'na çoğunluğu verdiğini hatırlatan Kurtulmuş, "Yürütme, yasama beraber, el ele ve gerçekten güçlü bir Meclisi oluşturma imkanı ortaya çıktı. Bu vesileyle öncelikle milletimize bu tensipleri dolayısıyla yürekten teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bahçeli'nin "büyük bir vukufiyetle tam bir devlet adamı tecrübesiyle, kararlılığıyla Türkiye'ye örnek olacak bir Geçici Meclis yönetimi sergilediğini" ifade eden Kurtulmuş, "Sizlerin, desteğinizin, dualarınızın yanımızda olduğunu bilmekten büyük bir memnuniyet ve rahatlık duyuyoruz. Biz de inşallah Cumhur İttifakı olarak el ele Türkiye Yüzyılı hedeflerini gerçekleştirmek için durmadan, duraksamadan çalışmaya gayret edeceğiz. Meclisteki diğer siyasi partilerle birlikte son derece verimli ve olumlu bir çalışma ortamı oluşturulması için elimizden gelen her türlü fırsatta her gayreti ortaya koyacağız." değerlendirmelerinde bulundu.

TBMM'de 16 siyasi partinin bulunduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bazı partilerin genel başkanları Meclis'te değil, grubu olan bazı partilerin de genel başkanları Meclis'te değil. Dolayısıyla son derece renkli, çok sesli, çeşitliliği yüksek bir parlamento ortaya çıktı. Milletimiz bu seçimle birlikte Türkiye demokrasisinin yüksek standartlı bir demokrasi olduğunu dünyaya ilan etmiş oldu. Biz de milletimizin verdiği bu görevleri bir fani olarak üzerimize yüklenmiş sorumluluklar olduğu bilinciyle bir dakikamızı bile boşa geçirmeden milletin emrinde ömrümüzü vakfederek çalışmaya devam edeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Sizlerin duaları, desteği bizim için çok anlamlı, çok önemlidir. Aynı şekilde milletimizin dualarını ve desteklerini de her daim arkamızda olduğunu biliyoruz. Emeğiniz var olsun."

Bahçeli, daha sonra TBMM Başkanı Kurtulmuş'a Başkanlık mührünü verdi, çiçek takdim etti.

Çok sayıda milletvekilinin katıldığı törenin ardından Kurtulmuş, Bahçeli'yi aracına kadar uğurladı.

TBMM Genel Kurulunda yapılan üçüncü tur oylamada 584 milletvekili oy kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 321, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 160 , Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 43, TİP Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay 4 oy aldı. 5 oy da geçersiz sayıldı.

Üçüncü tur oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğunu (301 milletvekili) sağlayan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, TBMM'nin 30. Başkanı oldu.

Geçici TBMM Başkanı Devlet Bahçeli de TBMM Başkanı seçilen Kurtulmuş'a başarılar diledi.

NUMAN KURTULMUŞ KİMDİR?



Numan Kurtulmuş, lisans ve yüksek lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. 1992 yılında İktisat Doktoru, 1994 tarihinde İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde "doçent" unvanını alan Kurtulmuş, ABD'de Cornell Üniversitesinde akademik çalışmalarını sürdürdü, 2004'te profesör oldu.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde uzun yıllar Sosyal Siyaset ve İnsan Kaynakları Yönetimi konularında ders veren Kurtulmuş, 1998 yılında aktif siyasete girerek Fazilet Partisi İstanbul İl Başkanı ve Genel İdare Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

2008'de Saadet Partisi Genel Başkanı seçilen Kurtulmuş, 1 Kasım 2010'da Halkın Sesi Partisini (HAS Parti) kurdu. HAS Parti, 2012'de bütünleşme kararı alarak AK Parti ile birleşince, Kurtulmuş, AK Parti'de Ekonomi İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

62. Hükümet'te Başbakan Yardımcılığı, 63, 64 ve 65. Hükümetler döneminde Başbakan Yardımcılığı ve Hükümet Sözcülüğü görevlerini üstlenen Numan Kurtulmuş, 65. Hükümet'te yapılan değişiklikle Kültür ve Turizm Bakanı oldu.

AK Parti 6. Olağan Kongresinde MKYK üyeliğine seçilen Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanvekilliği görevini yürütüyordu.

Numan Kurtulmuş, evli ve üç çocuk babası.