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TBMM yeni başkanını seçecek 

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle birlikte çalışmalarına ‘mola’ veren TBMM, mesaiye Salı günü başlıyor.

  • STAR ANKARA
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Meclis’in yerel seçimlere kadar gerçekleştireceği çalışmada, yeni Meclis Başkanının kim olacağı ve sunulması beklenen 90 madde dolayında olacağı belirtilen Torba Yasa öne çıkacak. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ın, Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) aday listelerinin verileceği 19 Şubat’tan bir gün önce Meclis Başkanlığı’ndan istifa edeceğini açıklamıştı. Yıldırım’ın bu açıklamasının ardından sürecin, YSK takvimine endeksli olarak işleyeceği belirtiliyor. AK Parti kurmaylarının yaptığı planlamaya göre Yıldırım 18’inde istifasın verdiği takdirde, Meclis Başkanlığı için aday başvurularını tanınan 5 günlük süre 19 Şubat günü itibarıyla başlayacak. 

İSTİFASI OKUNACAK 

AK Parti kurmayları, Meclis Başkanlığından istifa durumunda nasıl bir prosedür izleneceğine yönelik çalışma yaparak geçmiş örnekleri incelediler. Bugüne kadar Hüsamettin Cindoruk ve Yıldırım Akbulut dışında Meclis Başkanlığından istifa örneği olmadığı belirtildi. Her iki ismin istifasında da aynı prosedürün uygulandığı tespiti üzerinden, aynı prosedürün Yıldırım’ın istifasının ardından da uygulanması planlanıyor. Buna göre 18 Şubat’ta istifa etmesi durumunda Yıldırım’ın istifası, 19 Şubat’ta Genel Kurul’da okunacak. 

CELAL ADAN’A EMANET 

İçtüzük gereği Yıldırım’dan boşalan koltuk, yeni Meclis Başkanı seçilinceye kadar en yaşlı Meclis Başkanvekili olarak MHP’li Celal Adan’a emanet edilecek. Yıldırım’dan boşalan koltuk için adayların başvuru süreci, 19 Şubat itibarıyla başlayacak. 5 günlük adaylık başvuru süresinin dolmasıyla birlikte de seçimler için tanınan 5 günlük süre başlayacak. Bu durumda 24 Şubat’ta Meclis Başkanlığı için ilk tur oylamalar yapılabilecek. Yine İçtüzük gereği seçimler 28 Şubat’a kadar sürebilecek. 

TORBA YASA MESAİSİ 

Meclis’in 31 Mart seçimlerine kadar yapacağı mesaide Meclis Başkanlığı seçiminin yanı sıra, yeni sunulması beklenen ve 90 madde dolayında olacağı belirtilen Torba Yasa Teklifi’nin önemli yer tutacağı belirtiliyor. Yasa teklifinin, Meclis’in 31 Mart seçimleri için çalışmalarına ara vermeden önce çıkartılması hedefleniyor. AK Parti kulislerinde, söz konusu Torba Yasa’nın içinde, toplum kesimlerinin sorunlarını giderecek yeni tedbirlere ilişkin düzenlemelerin yer alacağı ifade ediliyor. 

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