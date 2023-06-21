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Politika

TBMM'de 4 ihtisas komisyonunun başkanları belli oldu

Mecliste 4 ihtisas komisyonunun başkanları seçimle belirlendi.

AA21 Haziran 2023 Çarşamba 18:50 - Güncelleme:
TBMM'de 4 ihtisas komisyonunun başkanları belli oldu
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TBMM Genel Kurulunda üyelerin isimlerinin okunmasının ardından komisyonlar, başkanlık divanını belirlemek üzere toplandı.

Yapılan oylamalar sonucu, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu başkanlığına AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu başkanlığına AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) başkanlığına AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu başkanlığına AK Parti Osmaniye Milletvekili Derya Yanık seçildi.

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