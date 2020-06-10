TBMM'de CHP klasiği: Adeta saklambaç oynuyorlar

TBMM'de Sayıştay'a üye seçimi oylaması sırasında CHP'li vekiller "yavaşlatma" eylemi yaptı.
Meclis çalışmalarını engellemek adına CHP'li milletvekillerinin kabinde uzun süre beklemeleri ve telefon görüşmeleri yapmaları, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalara neden oldu. AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan'ın sosyal medya hesabından paylaştığı video tepkileri de beraberinde getirdi.
"ADETA SAKLAMBAÇ OYNUYOR"
AK Parti İstanbul Milletvekili Kavakçı, sosyal medya hesabından görüntüleri paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:
"An itibarıyla TBMM Genel Kurulunda Sayıştay için üye seçimi esnasında CHP'li milletvekiller Meclisi çalıştırmamak için oy kabinlerine girip cep telefonu ile konuşma yapıyor, adeta saklambaç oynuyor. Twitter'da uzun video paylaşılamadığı için hepsini paylaşamıyoruz. Üzücü.."
AN İTİBARIYLA @TBMMRESMİ GENEL KURULUNDA SAYIŞTAY İÇİN ÜYE SEÇİMİ ESNASINDA CHP’Lİ MİLLETVEKİLLER MECLİSİ ÇALIŞTIRMAMAK İÇİN OY KABİNLERİNE GİRİP CEP TELEFONU İLE KONUŞMA YAPIYOR, ADETA SAKLAMBAÇ OYNUYOR. TWİTTER’DA UZUN VİDEO PAYLAŞILAMADIĞI İÇİN HEPSİNİ PAYLAŞAMIYORUZ. ÜZÜCÜ.. PİC.TWİTTER.COM/UFVHOK7JFK&MDASH; DR.RAVZA KAVAKCI KAN ������ (@RAVZAKAVAKCİ) JUNE 9, 2020