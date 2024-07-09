İSTANBUL 33°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Temmuz 2024 Salı / 3 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7924
  • EURO
    35,5249
  • ALTIN
    2491.55
  • BIST100
    10888.8
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Politika
  • >
  • TBMM'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni düzenlenecek
Politika

TBMM'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni düzenlenecek

TBMM'de 15 Temmuz Pazartesi günü 'Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni' düzenleneceği açıklandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılacağı ifade edildi.

AA9 Temmuz 2024 Salı 12:12 - Güncelleme:
TBMM'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni düzenlenecek
ABONE OL

TBMM'deki program, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu gece Meclis bahçesinde bomba düşen alandaki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na karanfil bırakılmasıyla başlayacak. Program, Şeref Holü'nde "Milletin Zaferi - Elimin Emeği Gözümün Nuru Sergisi" ile devam edecek.

Ardından Tören salonunda düzenlenecek 15 Temmuz Anma Töreni İstiklal Marşı ile başlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KONUŞMA YAPACAK

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından 15 Temmuz video gösterimi ve AK Parti İstanbul Milletvekili Yücel Arzen Hacıoğulları'ndan bir dinleti ile program devam edecek. Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş katılımcılara hitap edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.