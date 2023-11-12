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Politika

TBMM'de gündem yoğun! Evlenecek gençlere verilecek 150 bin lira için görüşmeler başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yoğun mesai bu hafta da devam edecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıkların bütçelerinin görüşmeleri sürecek. Genel Kurul'un gündemi ise Aile ve Gençlik Fonu kurulmasını öngören kanun teklifi olacak.

TRT Haber12 Kasım 2023 Pazar 10:21 - Güncelleme:
TBMM'de gündem yoğun! Evlenecek gençlere verilecek 150 bin lira için görüşmeler başlıyor
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Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıkların bütçe görüşmelerine önümüzdeki hafta da devam edilecek.

5 BAKANLIĞIN BÜTÇE GÖRÜŞMELERİ YAPILACAK

Pazartesi günü Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesi görüşülecek. Milli Eğitim Bakanlığının bütçesi ise salı günü komisyon gündemine gelecek. Çarşamba günü Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlığının bütçe sunumunu yapacak. Perşembe Milli Savunma Bakanlığı, Cuma günü de Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri gerçekleştirilecek.

AİLE VE GENÇLİK FONU İLE EVLENECEK GENÇLERE 2 YIL GERİ ÖDEMESİZ 150 BİN LİRA KREDİ

Aile ve Gençlik Fonu kurulmasına ilişkin kanun teklifinin bu hafta Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Düzenleme ile yeni evlenecek gençlere, 150 bin lira tutarında 2 yıl geri ödemesiz kredi verilecek. Pilot uygulamaya deprem bölgesindeki illerden başlanacak.

Başvurular internet üzerinden yapılacak. Kredi miktarı her yıl artacak. Deprem bölgesinin ardından uygulama Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

PARTİ LİDERLERİNİN GRUP TOPLANTILARI OLACAK

Siyasi parti liderleri de Salı ve Çarşamba günü partilerinin Meclis'teki grup toplantılarında milletvekillerine hitap edecek.

  • TBMM
  • Bütçe Komisyonu
  • Aile Fonu

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