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Politika

TBMM'de, HDP Milletvekili Semra Güzel kararı

TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'nda, tutuklu yargılanması devam eden HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi amacıyla, 'genel kurul devamsızlık raporunun' görüşülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verildi.

DHA20 Ekim 2022 Perşembe 11:59 - Güncelleme:
TBMM'de, HDP Milletvekili Semra Güzel kararı
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TBMM Adalet Anayasa Karma Komisyonu'nda, tutuklu yargılanması devam eden HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in milletvekilliğinin düşürülmesi amacıyla, 'genel kurul devamsızlık raporunun' görüşülmesi için Hazırlık Komisyonu kurulmasına karar verildi.

İddianamedeki tanık beyanları HDP'li Semra Güzel'in PKK ile bağını ortaya çıkardı

NE OLMUŞTU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan ve Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede yer alan fotoğraflarda, Semra Güzel 2017'de Adıyaman kırsalında etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora ile Irak'ın kuzeyinde bulunduğu değerlendirilen örgüt kamplarında birlikte görülüyor. Teröristlerle yürüyüş yapan Güzel, başka bir fotoğrafta ise çadır içinde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve sözde örgüt bayrağının önünde görülüyor.

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