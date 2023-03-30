Finlandiya'nın Kuzey Atlantik Antlaşması'na (NATO) Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Milletvekillerinin oylamasına sunulan teklif, kabul edildi.

Böylece ülkenin NATO üyesi olabilmesi için Meclis'teki adım tamamlanmış oldu. Finlandiya daha önce NATO üyesi 29 ülkenin kabulünü almıştı.

Türkiye'nin de onay vermesi ile üyeliği gerçekleşebilecek. Genel Kurul'un kabul ettiği metin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına gönderilecek.

TÜRKİYE'YE "TEŞEKKÜR" MESAJI



Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesinin ardından, Türkçe "Teşekkürler" mesajı paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından NATO'ya üyelik sürecine ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Teşekkürler! Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünü onaylama kararından dolayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne minnettarız." ifadeleri kullanıldı.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto da Twitter hesabından sürece ilişkin bilgi verdi ve şunları kaydetti:

"10 aydan uzun süren bir işi bugün geride bıraktık. NATO üyeliği için 17 Mayıs 2022'de başvuru yaptık. Kanada ve Danimarka'dan ilk onaylar alındı. Macaristan'ın kendi onayını yarın Washington'a teslim etmesi gerekiyor. Şimdi TBMM kararını verdi. Tarihi günlerde yaşıyoruz."

Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanmasına ilişkin kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmişti.

"FİNLANDİYA DAHA FAZLA ADIM ATTI"

MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, protokolün önemli olduğunu belirterek, terörle mücadele kapsamında Türkiye'nin taleplerine karşı İsveç'e göre Finlandiya'nın daha fazla adım attığını anlattı.

İsveç'in taahhütleri yerine getirmek için olumlu bazı adımlar atmaya çalışsa da şimdiye kadar beklentilerin tam manasıyla karşılanmadığını dile getiren Özdemir, "Böylesi bir süreç içerisinde Finlandiya'nın NATO üyeliği bizim açımızdan olumlu bir gelişmedir." dedi.

"MAALESEF İSVEÇ MAKAMLARI HAREKETE GEÇME KONUSUNDA YAVAŞ KALDI"

AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, İsveç ve Finlandiya'nın 18 Mayıs 2022'de NATO'ya üyelik başvurusunda bulunduğunu, bu süreçte 28 Haziran 2022'de Madrid'deki NATO zirvesi öncesinde Türkiye ile üçlü mutabakat zaptı imzalandığını hatırlattı.

Bu çerçevede İsveç ve Finlandiya'nın mutabakat zaptında yer alan taleplerin yerine getirilmesi ve Türkiye'nin meşru güvenlik hassasiyetlerine saygı duyulması gerektiğini deklare ettiklerini anımsatan Kılıç, taleplerle ilgili Finlandiya'nın ortaya koyduğu somut adımlar ve uygulamanın, üyelikle ilgili alınacak karar noktasında destekleyici olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için sonuna kadar mücadele edileceğini dile getiren Kılıç, müttefiklik içinde bulunanlardan da aynı desteği beklediklerini kaydetti.

Kılıç, İsveç makamlarıyla da görüşmeler yaptıklarını dile getirerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Maalesef İsveç makamları harekete geçme konusunda yavaş kalmışlardır. Bu bizi üzmüştür. Çünkü bizim NATO'nun açık kapı politikası ve genişleme politikasını desteklediğimizi her zaman dile getirdik. Bizim hiç kimsenin 'NATO'ya üye olsun, olmasın' gibi bir duruşumuz yok. Ancak Türkiye'nin ve onun vatandaşlarının, bu aziz milletin haklarını, güvenliğini sağlamak ve onların hayatlarının garanti altında olmasını sağlamak her birimizin görevidir."

Kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından, Meclis Başkanvekili Haydar Akar, "Biz de TBMM ve Başkanlık Divanı olarak Finlandiya'ya ve halkına hayırlı olsun diyoruz." dedi.

İKİ ULUSLARARASI ANLAŞMA DAHA KABUL EDİLDİ

Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğini onaylayan teklifin kabul edilmesinin ardından, Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ile Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın Tadil Edilmesine İlişkin Olarak Teati Edilen 15 Mart 2023 ve 16 Mart 2023 Tarihli Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi de yasalaştı.

Genel Kurulda ayrıca, Milletlerarası Finansman Kurumu Ana Anlaşmasının Tadil Edilmesine İlişkin 'Guvernörler Kurulu Kararı'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna ve Milletlerarası Finansman Kurumuna Katılmak İçin Hükümete Salahiyet Verilmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Teklifi de kabul edildi.

Danışma Kurulunun önerisi ile Genel Kurulun bugün ve yarınki çalışma kararı kaldırıldı.

Meclis Başkanvekili Haydar Akar, birleşimi, 3 Nisan Pazartesi saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.