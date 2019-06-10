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TBMM’de kıyasıya ‘1 dakika’ yarışı 

TBMM Genel Kurulu’nda konuşma imkânı arayan vekillerin son gözdesi ‘1 dakika’lar oldu. Meclis Başkanvekilinin her toplantı öncesi verdiği haktan yararlanabilmek için vekiller kıyasıya yarışıyor. 

  • ŞERİFE GÜZEL / ANKARA
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TBMM Genel Kurulu’nda her türlü imkânı zorlayarak söz almaya çalışan milletvekillerinin son dönem başvurduğu en etkili yöntemlerden birisi, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili tarafından, gündem dışı konuşmaların ardından sisteme giriş yapan 15-20 milletvekiline oturdukları yerden konuşmak üzere verilen ‘1 dakika’lık süre oldu.  Vekiller, kendilerine verilen bu ‘1 dakika’lık konuşmalarla, istedikleri herhangi bir konuyu hızlı şekilde ifade ederek görüşlerini aktarabiliyor. Sisteme girmeyi başaramayan vekiller, tecrübeli isimlerden işin incelikleri ve başarı için ‘tüyo’ almaya çalışıyor. 

EN HIZLI OLMAK ŞART 

Ancak bu süreyi kapabilmek hiç de kolay değil. Çünkü bir vekilin, bu konuşmayı kapabilmek için sisteme ‘en hızlı’ girişi yapabilenlerden olması ve ilk 15 ya da 20’ye girmesi gerekiyor. Tüm vekillerin, aynı hızla bu başarıyı gösteremiyor. Söz alabilen vekiller ise genellikle aynı isimlerden oluşuyor. 

‘1 DAKİKA’ ŞAMPİYONU 

Meclis’in ‘1 dakika’ şampiyonları, AK Parti’den Mersin Milletvekili Ali Cumhur Taşkın, Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, İP’den Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz, CHP’den Ankara Milletvekili Nihat Yeşil olarak öne çıkıyor. Bu isimler dışında da sisteme girmeyi başararak ‘1 dakika’da derdini anlatabilen milletvekilleri de bulunuyor, ancak bu isimler genellikle aynı başarıyı gösteremiyor. 

VEKİLLER ‘TÜYO’ PEŞİNDE 

Sisteme düzenli olarak girerek, hemen hemen her toplantıda söz alabilmeyi başarabilen isimler, Meclis kulisinde diğer vekillerin de gözdesi. Sisteme hızlı şekilde girmeyi başaramayan vekiller, hem salonda, hem de kuliste gördükleri ‘şampiyon’lardan, işi sırrını öğrenmeye çalışıyor. Bazı vekiller bu sayede aldıkları ‘tüyo’lar ile sisteme girmeyi başararak söz hakkı elde ediyor. 

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