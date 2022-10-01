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Politika

TBMM'de yeni yasama yılı bugün başlıyor! Meclis'te 2 yıl aradan sonra bir ilk

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni yasama yılına bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel oturumda kürsüde olacak. Meclis, 2 yıldır salgın dolayısıyla yapılamayan resepsiyona da ev sahipliği yapacak.

TRT Haber1 Ekim 2022 Cumartesi 02:47 - Güncelleme:
TBMM'de yeni yasama yılı bugün başlıyor! Meclis'te 2 yıl aradan sonra bir ilk
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TBMM'nin yeni yasama yılı 3 aylık aranın ardından başlıyor. 27. Dönem 6. Yasama yılı saat 14.00'teki Genel Kurul ile başlayacak.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ÖZEL OTURUMDA KÜRSÜDE OLACAK

Özel gündemle başlayacak oturumu, Meclis Başkanı Mustafa Şentop yönetecek. Yeni yasama yılının açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Yeni dönem mesajlarını Meclis kürsüsünden verecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Genel Kurul 4 Ekim Salı günü toplanmak üzere kapanacak.

ÇOK SAYIDA YASA TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK

Dezenformasyonla mücadele, milyonları ilgilendiren ekonomi torba teklifi, yeni dönem bütçe yasası, tezkereler ve daha onlarcası. 6. yasama yılında TBMM, tarihinin en yoğun dönemlerinden birini yaşayacak.

2 YIL SONRA İLK RESEPSİYON

TBMM Başkanı Şentop akşam da yeni yasama yılı nedeniyle geleneksel resepsiyona ev sahipliği yapacak. Salgın nedeniyle 2 yıldır yapılamayan resepsiyonda milletvekillileri, bakanlar, siyasi parti temsilcileri, bürokratlar ve büyükelçiler bir araya gelecek.

İLK GRUP TOPLANTILARI 4 EKİM'DE

Partilerin ilk grup toplantıları da salı günü yapılacak. Meclis'e 17 Ekim'e kadar 2023 yılı Bütçe Kanunu teklifi gelecek.

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