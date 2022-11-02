Tefeci oldu, yatırımcı! Kılıçdaroğlu'nun Londra çarkı baş döndürdü

Daha önceden yaptığı açıklamalarla "Türkiye'yi Londra'daki tefecilerden kurtaracağız" diyen Kılıçdaroğlu'nun sözde fon arayışı için gitmeyi planladığı İngiltere ziyareti başladı.

Kılıçdaroğlu: Bu akşam İngiltere'ye gidiyorum. Temiz yabancı yatırıma ihtiyaç var. Güçlü temiz fonları Türkiye'ye çekmektir. İçinde bulunduğumuz krizin tek temiz yolu budur

Giderken de "Londra'ya fon bulmaya gidiyorum" dedi. Oysa yuvarlak masadaki ortağı ile oturup konuşsaydı belki bu kadar yol kat etmesine gerek bile kalmayabilirdi..

Babacan: 2 hafta önce dünyanın en büyük yatırım fonu bizi ziyarete geldi. 9.5 trilyon dolar yönetiyorlar.

Yuvarlak masa henüz iktidara bile gelmeden kolay yolu seçeceklerinin sinyalini veriyor. Oysa çok değil Kılıçdaroğlu sadece iki ay önce İngiliz fonlarından Londra tefecileri diye bahsediyordu.

Kılıçdaroğlu: Eğer bugün Türkiye Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale geldiysek oturup her birimizin tek tek düşünmesi lazım. Eğer Türkiye Cumhuriyeti'nin 83 milyonu 21. yüzyılda Londra'daki bir avuç tefeciye hizmet eder hale getirilmişse acaba bunu sorgulamayacak mıyız? İlk seçimlerde Türkiye Cumhuriyeti devletini Londra'daki tefecilerden kurtaracağız

Kılıçdaroğlu'nu bu kadar kısa sürede taban tabana zıt açıklamalar yapmaya yönlendiren değişimin ardındaki tetikleyici merak konusu.

Türkiye'nin ihracat, istihdam ve büyüme odaklı ekonomik programı dünya konjonktürü çerçevesinde şekillendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yola sevkte Türkiye'ye uygulanan yaptırımların da payının olduğunu açıklamıştı:



"İtiraf etmek isterim ki ülkemize karşı adaletsiz bir şekilde uygulanan yaptırımlar bu yolu armaya mecbur bırakmıştır. Yürüttüğümüz ekonomi politikamızı tuzaklardan kendimizi kurtarmak için ayrıştırdık. Bunu yaparken iktisat teorilerinden kopmadık"

İşte bu noktada akıllara yabancı fon yöneticilerinin bir süredir sistematik olarak Türkiye'ye kapattıkları kapılarını hangi vaadin bedeli karşılığında Kılıçdaroğlu'na açacağı sorusu geliyor.