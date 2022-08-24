Kemal Kılıçdaroğlu, tehdit diline ara vermeden devam ediyor. Daha önce memurları ve bürokratları seviyesiz bir şekilde hedef alan Kılıçdaroğlu şimdi de hızını almayarak Valileri tehdit etti. Kılıçdaroğlu'nun tehdit diline karşı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sert tepki geldi.

"VALİLERİ UYARIYORUM" DİYEREK TEHDİT ETMİŞTİ

İptal edilen Zeytinli Rock Festivali'ni üzerinden propaganda yapan Kılıçdaroğlu, "Valileri uyarıyorum; öyle kafanıza göre gençlerin eğlenmesini yasaklayacaksınız, biz hepimiz de boynumuzu eğeceğiz mi zannediyorsunuz? Yok öyle yağma" şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu, "Konser yasaklamaya devam ederseniz, milyonları karşınızda bulacaksınız. Şakşakçılık yapmayın, devletin valisi olun. Devletin!" şeklinde konuştu.

"VALİLERİ İMAMOĞLU İLE KARIŞTIRDIN GALİBA"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına ilişkin, "SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş, Çok korkmuşlar (!) Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez. Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez. Valileri İmamoğlu ile karıştırdın galiba" ifadelerini kullandı.

SSK (eski) Genel Müdürü, sözüm ona valileri tehdit etmiş,



Çok korkmuşlar(!)



Festival adı altında bir dizi sahtekarın gayrikanuni olarak yapmak istediği hiçbir organizasyona devlet izin vermez



Tehditlerin, oyunbazlığın, devlete sökmez.



Valileri İMAMOĞLU ile karıştırdın galiba. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 23, 2022

ÖĞRETMEN, ESNAF, ÇİFTÇİ, SANATÇI... ŞİMDİ DE VALİLER

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Valileri tehdit eden Kemal Kılıçdaroğlu, memurları ve bürokratları da tehdit etmiş, tüm tepkileri üzerine toplamıştı.