Tehditlere cevap Denizkurdu
Türkiye, Doğu Akdeniz’de sondaj faaliyetlerimize yönelik Avrupa Birliği ve ABD’den gelen tehditlere Ege, Akdeniz ve Karadeniz’i kapsayan Cumhuriyet tarihin en büyük planlı tatbikatı Denizkurdu 2019 ile cevap verdi.
TSK, 27 Şubat-8 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdiği tarihinin en büyük deniz tatbikatı Mavi Vatan’dan yaklaşık iki ay sonra ikinci büyük tatbikata start verdi. Anadolu’yu çevreleyen üç denizde Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı Denizkurdu-2019, 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter ve 25 bin 900 personelin katılımıyla başladı. Türkiye’nin ulusal çıkarları için trilyonlarca metreküplük hidrokarbon yatağı belirlenen Doğu Akdeniz’de varlık göstererek pay almasını engellemek isteyen ve binlerce kilometre uzaktan gelen ABD’nin yanı sıra AB, Fransa, İngiltere, Almanya ile birçok ülkeyi tedirgin etti. Türkiye, denizlerdeki gücünü ve yeteneğini geliştirmek adına ardı ardına tatbikatlar gerçekleştirirken Denizkurdu-2019 tatbikatıyla da göz doldurdu.
ÜÇ DENİZDE AYNI ANDA
Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen tatbikat, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere 3 denizde aynı anda ilk defa icra edilecek fiili bir tatbikat olarak gerçekleştiriliyor. Operatif seviyede harekata hazırlık eğitimlerini Mavi Vatan 2019 Tatbikatı ile tamamlayan Türk Deniz Kuvvetleri, çok daha geniş katılımıyla daha gelişmiş kriz-gerginlik, harp dönemi senaryolarına istinaden stratejik ve operatif seviyedeki Deniz Kurdu Tatbikatı’nı gerçekleştiriliyor.
TÜM UNSURLAR KATILDI
Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazırlık seviyesini artırmak amacıyla gerçekleştirilen tatbikatın Doğu Akdeniz’i kapsayan bölümü, gelişmiş deniz kuvvetlerinde bile nadir görülen gemi, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterlerinin yüksek katılım yüzdesiyle yapılıyor. Tatbikatın Doğu Akdeniz’i kapsayan kısmına katılan fırkateynler, hücumbotlar, denizaltılar, yardımcı sınıf gemiler, mayın gemileri, karakol gemileri Aksaz Limanı’ndan hareket etti. Doğu Akdeniz’de icra edilecek tatbikatta, kara bombardımanı atışları ile ‘şimşek’ adı verilen yüksek süratli insansız hava ve ‘albatros’ adı verilen su üstü hedeflerine hava savunma ve su üstü atışları gerçekleştirildi.
YERLİ VE MİLLİ SİLAH KULLANILDI
Tatbikatta, 17-21 Mayıs’ta Karadeniz, Ege ve Akdeniz’de aynı anda kriz ve harp dönemi senaryolarını içeren serbest oyun safhası icra edilecek. Tatbikat hitamında, 21-24 Mayıs’ta Hopa’dan İskenderun’a kadar Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz sahillerinin tamamını kapsayacak şekilde tatbikata iştirak edecek 85 gemi tarafından 31 yurt içi, 2 yurt dışı liman ziyareti yapılacak, gemiler halkın ziyaretine açılacak ve şehit aileleri ile gaziler ağırlanacak.
Deniz canlıları ve yaşadıkları çevrenin korunması için her türlü tedbirin alındığı tatbikat, 25 Mayıs’ta sona erecek. Tatbikat kapsamında yerli ve milli silah sistemleri ile yüksek süratlı su üstü ve hava dronlarına atışlar, gemiden karaya çok namlulu roketatar atışları, vurucu insansız hava aracı atışları, silahlı insansız hava aracı atışları, UMTAS ve L-UMTAS güdümlü mermi atışları, denizaltı savunma harbi roketi atışları, deniz topçusu ile uçakların koordineli atışları yapıldı.
AKAR'DAN TATBİKAT MESAJI: HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALIYORUZ
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Denizkurdu tatbikatının başladığını belirterek “Bu tatbikatlardaki amacımız Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesi ve milletinin güvenliğini sağlamak, egemenlik, bağımsızlık, deniz hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak konusunda son derece azimli, kararlı ve buna muktedir olduğunu da göstermektir” dedi. Türk Silahlı Kuvvetlerinin FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Akar “Yurt içinde ve yurt dışındaki terörle mücadelemize ilaveten mavi vatanında Ege’de, Doğu Akdeniz’de ve Kıbrıs’ta da ülkemizin hak ve hukukunu korumak için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz. Buradaki haklarımızın korunması için Deniz Kuvvetlerimiz gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. Matematiksel olarak, görev sayısı olarak baktığımızda şu anda diğer kuvvetlerde olduğu gibi Türk Deniz Kuvvetlerinin de gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıklarla 15 Temmuz öncesinden nicelik ve nitelik olarak çok daha ileri düzeyde olduğunu bütün rakamlar göstermektedir” diye konuştu.
NATO’da bir ilk 24 saat canlı yayın
Sivil-Asker-Akademi işbirliği ile başlayan ve 25 Mayıs 2019’a kadar sürecek olan Denizkurdu-2019 tatbikatı, NATO bünyesinde de ilkleri gerçekleştiriyor. Tatbikat kapsamında bir basın birimi kurularak TSK Ağı oluşturuldu. NATO tatbikatlarının dışında ilk kez milli bir ordu, tatbikatın tüm safahatlarını kapalı devre jenerik TV’den 24 saat canlı yayınlayacak. NATO bünyesinde kullanılan Facebook programının benzetimi “facepage” ve twitter’ın benzetimi “chatter” programları da ilk kez milli bir ordu tarafından kullanılmış olacak.
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