Tehditlere cevap Denizkurdu

TSK, 27 Şubat-8 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdiği tarihinin en büyük deniz tatbikatı Mavi Vatan’dan yaklaşık iki ay sonra ikinci büyük tatbikata start verdi. Anadolu’yu çevreleyen üç denizde Cumhuriyet tarihinin en büyük planlı tatbikatı Denizkurdu-2019, 131 gemi, 57 uçak ve 33 helikopter ve 25 bin 900 personelin katılımıyla başladı. Türkiye’nin ulusal çıkarları için trilyonlarca metreküplük hidrokarbon yatağı belirlenen Doğu Akdeniz’de varlık göstererek pay almasını engellemek isteyen ve binlerce kilometre uzaktan gelen ABD’nin yanı sıra AB, Fransa, İngiltere, Almanya ile birçok ülkeyi tedirgin etti. Türkiye, denizlerdeki gücünü ve yeteneğini geliştirmek adına ardı ardına tatbikatlar gerçekleştirirken Denizkurdu-2019 tatbikatıyla da göz doldurdu.

ÜÇ DENİZDE AYNI ANDA

Genelkurmay Başkanlığı Yıllık Tatbikat Programı çerçevesinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca planlanan ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından sevk ve idare edilen tatbikat, Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz olmak üzere 3 denizde aynı anda ilk defa icra edilecek fiili bir tatbikat olarak gerçekleştiriliyor. Operatif seviyede harekata hazırlık eğitimlerini Mavi Vatan 2019 Tatbikatı ile tamamlayan Türk Deniz Kuvvetleri, çok daha geniş katılımıyla daha gelişmiş kriz-gerginlik, harp dönemi senaryolarına istinaden stratejik ve operatif seviyedeki Deniz Kurdu Tatbikatı’nı gerçekleştiriliyor.

TÜM UNSURLAR KATILDI

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı birlik, gemi ve deniz hava vasıtalarının harekata hazırlık seviyesini artırmak amacıyla gerçekleştirilen tatbikatın Doğu Akdeniz’i kapsayan bölümü, gelişmiş deniz kuvvetlerinde bile nadir görülen gemi, deniz karakol uçağı ve deniz helikopterlerinin yüksek katılım yüzdesiyle yapılıyor. Tatbikatın Doğu Akdeniz’i kapsayan kısmına katılan fırkateynler, hücumbotlar, denizaltılar, yardımcı sınıf gemiler, mayın gemileri, karakol gemileri Aksaz Limanı’ndan hareket etti. Doğu Akdeniz’de icra edilecek tatbikatta, kara bombardımanı atışları ile ‘şimşek’ adı verilen yüksek süratli insansız hava ve ‘albatros’ adı verilen su üstü hedeflerine hava savunma ve su üstü atışları gerçekleştirildi.

YERLİ VE MİLLİ SİLAH KULLANILDI