Tehditlerini sürdürdü: Baskı yapmaya devam edeceğim

Rusya-Avrupa gaz projesine sert eleştirilerini sürdüren Grenell, konuyla ilgili baskı yapmayı sürdüreceğini belirterek Şansölye Merkel’e bu konuyu yeniden düşünmesi çağrısında bulundu.

ABD’nin “İmparatorluk Valisi” olarak bilinen Almanya Büyükelçisi Richard Grenell, Kuzey Akım 2 projesine destek veren şirketlere yönelik tehditlerinin arkasında durarak, “Ben anavatanımın çıkarlarını temsil ediyorum.” dedi.

“Baskı yapmaya devam edeceğim”

Almanya merkezli Rheinische Post’un (RP) sorularını yanıtlayan Grenell, kendisine yöneltilen “Kuzey Akım 2 projesine destek veren Alman şirketlerini tehdit ettiniz. Bu bir diplomatın görevi midir?” sorusuna, “ABD’nin Büyükelçisi olarak benim görevim, kendi hükûmetimin politikalarını Alman hükûmetine, iş insanlarına, sivil toplumuna ve basınına karşı doğru temsil etmektir.” ifadelerini kullandı.

Rusya’nın enerji ihracatı noktasında onunla iş birliğine giden şirketlerin olası yaptırım riskleriyle karşı karşıya olduğunu yineleyen Grenell, “Bir diplomatın görevlerinin başında, anavatanındaki vatandaşlarının çıkarlarını korumak gelir. ABD hükûmeti ve Kongre’sinin Kuzey Akım 2’nin jeopolitik etkileri ve enerji güvenliği noktasındaki tutumu bellidir. Ben de ABD’nin bu politikası doğrultusunda baskı yapmaya devam edeceğim.” diye konuştu.

“Bu projenin geliştirilmesinin tek bir amacı var”

Almanya hükûmetinin ülkenin enerji güvenliğini garanti altına alma noktasında Kuzey Akım 2 projesine destek verdiğini hatırlatan muhabirin, “Bu sizin için anlaşılabilir değil mi?” sorusunu yanıtlayan Grenell, “Kuzey Akım 2 ile ilgili asıl problem, bunun ekonomik bir proje olmamasıdır. Bunun geliştirilmesinde tek bir amaç vardır, ki o da Rus gazını Avrupa’ya taşırken Ukrayna’nın baypas edilmesidir.” dedi.

Sorulması gereken asıl sorunun “Avrupa hükûmetlerinin, siyasi bir muhalifi öldürmek için kimyasal silahlar kullanan bir ülkeye giderek daha bağımlı hale gelmek isteyip istemediği” olduğunu söyleyen Grenell, “Avrupa, bağımsız bir ülkenin topraklarını işgal ederek buraları yasa dışı olarak ilhak eden bir ülkeye daha bağımlı bir hale mi gelecek?” sözlerini kullandı.

“Yalnızca Almanya’yı değil, bütün Avrupa’yı etkileyecek”

RP muhabirinin kendisine yönelttiği “Avrupalılar da tıpkı ABD gibi kendi enerji ithalatına kendileri karar vermek istiyorlar. Şirketlere gönderdiğiniz mektuplara yönelik eleştirileri anlayamıyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan ABD’nin Almanya Büyükelçisi Grenell, “Avrupalıların enerji ithalatı noktasında kendi kararlarını verme arzularını anlıyorum, fakat Kuzey Akım 2 sadece Almanya’yı değil, bütün Avrupa’yı ve bu projeye karşı olan Avrupalıları da etkileyecek.” dedi.

Avrupa Parlamentosu’nun 12 Aralık 2018’de büyük bir çoğunlukla Kuzey Akım 2 projesini kınadığını hatırlatan Grenell, “Almanya, diğer AB üyesi ülkelerin ve komşularının bu projenin kendi üzerlerinde oluşturacağı olumsuz etkilere yönelik endişelerini anlamalıdır.” ifadelerini kullandı.

“Türk Akım 2 ve Kuzey Akım 2 projeleri Ukrayna’yı devre dışı bırakacak”

RP muhabirinin “Rus yetkililerin Kuzey Akım 2 projesinin Ukrayna’nın mevcut borularını tamamlayacağını” söylediğini hatırlatarak “Buna inanıyor musunuz?” diye sormasının üzerine söz alan Grenell, “Putin, Rus gazının Ukrayna üzerinden geçmesinin sonlandırılacağını açıkça belirtti. Bu kapsamda Kuzey Akım 2 ve Türk Akım 2 projelerini devreye soktu. Söz konusu iki proje, Rus gazının Ukrayna üzerinden geçmesini lüzumsuz kılacak.” diye konuştu.

“Avrupa’nın birliği de tehlikeye düşer”

Kendisine “Angela Merkel her şeye rağmen söz konusu projeyi desteklerse ABD-Almanya ilişkilerinin nasıl etkileneceği” sorulan Grenell, “ABD ile Almanya arasındaki ilişkiler çok güçlüdür. Biz büyük müttefikleriz. Asıl tehlike, Rusya’nın bir kez daha enerjiyi Avrupa’ya karşı bir silah olarak kullanmaya karar verme ihtimalidir.” dedi.

Almanya’nın böyle bir tehlikeyle karşılaşması durumunda ülkenin doğru sınırındaki komşularının da bu tehlikeden etkileneceğini söyleyen Grenell, “Bu durum Avrupa’nın birliğini de tehdit eder.” diye konuştu.