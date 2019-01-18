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Tek dilekleri savaşın bitmesi

Toprakları terör örgütleri tarafından işgal edilince Şanlıurfa’ya sığınmak zorunda kalan Suriyeliler, Türkiye’nin ülkelerinde terörü bitirmeye ve sınırlarını güvenli hale getirmeye yönelik girişimlerini takdirle karşılıyor.

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Çadır kentlerde misafir edilen ve her türlü ihtiyaçları karşılanan Suriyeliler, topraklarının terör örgütlerinden temizlenmesini bekliyor. 

CANIMIZI ZOR KURTARDIK

Suriyeli Şüheda Osman, 4 yıl önce Türkiye’ye sığınarak canlarını zor kurtardıklarını söyledi. Yaşadıklarını anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini vurgulayan Osman, psikolojik olarak yaşadıkları tahribatı yeni atlatmaya başladıklarını dile getirdi. Osman, Türkiye’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle devam etti: Burası kamp olmasına rağmen çok güzel ve iyi bir hayatımız var. Başka ülkelerdeki kamplar çok kötü, bize burada çok iyi bakılıyor ve insanca davranılıyor. Suriyeliler Türkiye’de insan olduğunu hissetti. Diğer ülkelerin hiçbiri bize kapılarını açmadı. Sadece Türkiye kapısını açtı. Türkiye kadınlara büyük destek sağlıyor. Meslek kursları sağlıyor, çocuklarına eğitim veriyor. 

SURİYELİ ŞÜHEDA: TÜRKİYE'DE İNSAN OLDUĞUMUZU HİSSETTİK

GAYİDE NECAT: ERDOĞAN SAHİP ÇIKTI

Suriyeli Gayide Necat da terör örgütü YPG/PKK’nın evlerine düzenlediği bombalı saldırıda eşini ve 2 çocuğunu kaybettiğini söyledi. Necat, bu olayın ardından çareyi geride kalan 7 çocuğuyla Türkiye’ye sığınmakta bulduğunu dile getirdi. Çadır kentte her türlü insani ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Necat, şöyle devam etti: Recep Tayyip Erdoğan sağ olsun, Suriyeli mazlumlara çok sahip çıkıyor. Evi yıkılan mağdur Suriyelilere Türkiye kapılarını açtı. Çocuklarım burada okula gidiyor. Çocuklarımızla savaşın ortasında kalamaz, yaşayamazdık. 

III. Murat’ın vefat yıldönümü – Tarihte bugün 16 Ocak 1595

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