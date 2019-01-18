Tek dilekleri savaşın bitmesi

Çadır kentlerde misafir edilen ve her türlü ihtiyaçları karşılanan Suriyeliler, topraklarının terör örgütlerinden temizlenmesini bekliyor.

CANIMIZI ZOR KURTARDIK

Suriyeli Şüheda Osman, 4 yıl önce Türkiye’ye sığınarak canlarını zor kurtardıklarını söyledi. Yaşadıklarını anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini vurgulayan Osman, psikolojik olarak yaşadıkları tahribatı yeni atlatmaya başladıklarını dile getirdi. Osman, Türkiye’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle devam etti: Burası kamp olmasına rağmen çok güzel ve iyi bir hayatımız var. Başka ülkelerdeki kamplar çok kötü, bize burada çok iyi bakılıyor ve insanca davranılıyor. Suriyeliler Türkiye’de insan olduğunu hissetti. Diğer ülkelerin hiçbiri bize kapılarını açmadı. Sadece Türkiye kapısını açtı. Türkiye kadınlara büyük destek sağlıyor. Meslek kursları sağlıyor, çocuklarına eğitim veriyor.