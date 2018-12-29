'Tek hedefimiz terör örgütü'

Başkan Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin “Bu sabah saatlerinde gelişmeler yaşandı. YPG’nin Münbiç’ten çekilmesi ve Suriye ordusunun oraya bayrağını dikmesi gibi. Ardından Kremlin sözcüsünden ‘memnuniyetle karşılıyoruz gelişmeleri’, diye bir açıklama geldi. Nasıl değerlendireceksiniz?” sorusu üzerine, Erdoğan, şunları söyledi: “Suriye’nin Münbiç’e yönelik psikolojik bir çalışma, psikolojik bir eylem içinde olduğunu biliyoruz. Orada kendi bayrağını dalgalandırma gibi bir durum olduğunu biliyoruz. Ama ortada henüz daha kesinleşmiş bir şey yok. Bir saat kadar önce yine arkadaşlarımla istihbaratla vesaire görüşmeleri de yaptım. Henüz kesin bir şey söz konusu değil. Rusya’nın bu noktada, ciddi, resmi makamların ifade ettiği gibi de orada da bu şekilde kesinleşmiş bir şey yok. Dışişleri Bakanının riyasetinde Savunma Bakanım, İstihbarat Başkanım ve aynı zamanda özel temsilcim ve Büyükelçim dörtlü bir ekiple oraya gidecekler ve orada bu konuları etraflıca ele alacaklar. Ardından belki benim de Sayın Putin ile hem telefon hem de Moskova veya Soçi ziyaretim olabilir”dedi. Erdoğan, “Bizim bütün hedefimiz burada YPG’nin gerekli dersi almasıdır. Bu konuda da kararlılığımız tamdır. Biz de şu anda tedbirlerimizi aldık ve silahlı kuvvetlerimiz şu anda bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Ben işin detaylarına girmeyeceğim. Çünkü bu konuda istihbarat ölüdür. Eğer istihbaratı diri yaparsanız buradan netice alamazsınız. Ama biz şu anda Türkiye olarak bölgede her türlü gerekli adımı atmış vaziyetteyiz” diye konuştu. Münbiç konusunda Obama döneminden başlayan bir sürecin olduğunu belirten Erdoğan, “Bu süreç içerisinde ne yazık ki Obama hiçbir zaman verdiği sözü tutmadı. YPG, PYD bunları çıkaracağının sözlerini bize vermişti” ifadesini kullandı.

ONLAR DA KABUL ETTİ

Pakistan Yüksek Mahkemesi’nin FETÖ’ye yönelik aldığı kararın sorulması üzerine Erdoğan, “Bu büyük önem arz ediyor” ifadesini kullandı. Bir gazetecinin, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’ya ilgili “Sizden de randevu talep edeceğini iletmişti. Böyle bir durum söz konusu olursa görüşür müsünüz?” sorusuna da “Benim kapım herkese açık ama Bay Kemal’den izin alabilir mi bilmiyorum. Seve seve karşılarım. Kahve ise kahve, çay ise çay onu da ikram ederim” yanıtını verdi.