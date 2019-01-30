'Tek hedefimiz terör örgütü'

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 1. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde yapılan Stratejik İşbirliği Anlaşmaları İmza Töreni’nin ardından, ‘teknoloji çınarı’ olarak nitelendirilen fabrikanın işçileriyle bir araya geldi. Akar’a Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti. Burada açıklamalarda bulunan Bakan Akar, ülkenin, milletin hak ve menfaatlerine halel gelmemesi için başta Mehmetçik olmak üzere herkesin gece gündüz büyük bir azimle çalıştığını ifade etti. Akar “Bölgede ortaya çıkan istikrarsız bir durum var. Bunlardan dolayı herhangi bir sürprizle karşılaşmamak için bütün ihtimalleri düşünmek suretiyle arkadaşlarımız elinden gelen gayreti gösteriyor” diye konuştu.

ET VE TIRNAK GİBİYİZ

Teröristlerin, ‘ulaşılamaz’ ve ‘girilemez’ dediği yerlere tek tek girildiğini, bölgelerin temizlendiğini ifade eden Akar, çukur operasyonları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarındaki başarıları hatırlattı. Akar “Bazı hainler, olayları saptırıyor, ‘Kürtler, Araplar’ diyor, yanlış adresler gösteriyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) tek hedefi teröristler. Bizim Arap ve Kürt kardeşlerimizle herhangi bir sorunumuz yoktur. Ülkemizde yaşayan Kürt kardeşlerimizle biz et ve tırnak gibiyiz. Yeri ve zamanı geldiğinde Münbiç’te de Fırat’ın doğusunda da gerekli görevler yerine getirilecektir. YPG’nin bölgeyi terk etmesi ve verilen ağır silahların alınması gerekiyor. Münbiç’in idaresinin de Münbiçlilere verilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

ÇUKURLARA GÖMECEĞİZ

Akar “Kimsenin endişesi olmasın TSK çukurları kazanları o çukurlara gömmesini bilir. TSK’nın tüm mensupları, en kıdemlisinden en kıdemsizine kadar gece gündüz tek işimiz bu. PKK’nın üs bölgemize yönelik tahrikleri ve provokasyonuna karşı Mehmetçik sakinlik ve metanetle karşılık vererek, teröristlerin alçakça sergilemeye çalıştığı oyunu bozmuştur” ifadesini kullandı.