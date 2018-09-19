Tekbir seslerine kurşunla karşılık  verdiler 

Duruşmada, Akıncı Üssü’nden havalanan savaş uçaklarının bombalamasının yanı sıra darbe sanığı askerlerin ateş etmesi nedeniyle şehit düşenlerin yakınlarıyla saldırılarda yaralananlar, müşteki sıfatıyla beyanda bulundu. Akıncı Üssü lojmanlar nizamiyesinde darbecilerin açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan 15 Temmuz gazisi Rahim Kömürcü, olay gecesini anlattı. Evinde bulunduğu sırada darbe girişimine ilişkin haberleri izlediğini, başta gelişmelere anlam veremediğini belirten Kömürcü, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine babasıyla Akıncı Üssü’ne gittiğini söyledi.

SIRTINDAN VURDU

Buradaki kalabalığın “tekbir” getirdiğini, İstiklal Marşı okuduğunu anlatan Kömürcü, “Amacımız askerleri darbe girişimine karşı uyarmak, yasa dışı bir eylemde bulunmamaları için ikna etmekti. Askerleri ikna etmek için her şeyi yaptık ama bizi dinlemiyorlardı. Önce havaya, sonra da üzerimize ateş ettiler. Ayaklarımdan vuruldum, babamı da kanlar içinde görünce onun üzerine kapandım. Bizler yerde kanlar içindeyken bir rütbeli ağza alınmayacak küfürler ederek, ‘Siz kim, devleti korumak kim’ diyordu. Bu rütbeli, ayağa kalkanı vuracağını söylüyordu. Bu esnada olay yerinde kaçmaya çalışan bir genci beylik tabancasıyla sırtından vurduğunu gördüm” dedi.

“İDAM İSTİYORUZ”

Havacılık Daire Başkanlığına atılan bomba nedeniyle şehit olan polis memuru Murat Alkan’ın eşi Demet Alkan da sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını istedi. Şehidin babası Sıddık Alkan ise “Bunlar bizden ne istedi, bunların amacı nedir? Hainler, oğlumu şehit etti. Sehpalar kurulsun, dar ağacında sallansınlar, idam istiyoruz idam. Acımız başka şekilde dinmez.” dedi.