Tekirdağ'da coşkulu kalabalık! Başkan Erdoğan: Ülkemizi terör örgütlerinin ve tefecilerin eline bırakmayalım

Partisinin Tekirdağ Çerkezköy'de düzenlenen mitinginde eşi Emine Erdoğan ile sahneye çıkan Erdoğan, Cengiz Kurtoğlu'nun "Duyanlara Duymayanlara" şarkısına eşlik etti.

Tekirdağ'daki vatandaşları en kalbi duygularıyla selamladığını kaydeden Erdoğan, Tekirdağ'ın sonsuza dek yüzünün gülmesi temennisinde bulundu.

Tekirdağ'ın kendi yüzlerini hep güldürdüğünü söyleyen Erdoğan'ın "Rabbim de Tekirdağ'ın yüzünü güldürsün. Maşallah. Nedir bu ihtişam? Bugün Tekirdağ bir başka, bambaşka. Şimdi aldığım rakam 75 bin. Bu ne demektir? Pazar gününe gümbür gümbür..." ifadelerini kullanması üzerine vatandaşlar "Geliyoruz" diyerek bağırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırklareli'nde 20 bin, Edirne'de 25 bin katılım olduğunu belirterek, "Şimdi geldik burada patladık. Ya şöyle, Tekirdağ bu seçimlerde sandıkları bir patlatın da bay bay Kemal nereye gideceğini bir öğrensin." diye konuştu.

Vatandaşların taşıdığı "Hoş geldin beaa", "AK kadınlar saraya", "Uzun adam ölümüne", "14 Mayıs gün say, bay bay Kemal bay bay", "Seni Abdülhamit Han yalnızlığına bırakmayacağız", "Togg'suz yol, sensiz memleket olmaz Reis" yazılı pankartları okuyan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Esasen Tekirdağ'a daha erken gelip, yatırım tutarı 9 milyar lirayı bulan yüzlerce eserle hizmetin toplu açılışını yapmayı planlıyorduk. Ancak nasip bugüneymiş. Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, geniş bir yelpazedeki bu yatırımların şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra ilk fırsatta gelip hem bu açılışları yapacak hem de sizin desteğiniz için teşekkürlerimizi sunacağız."

"DERGİLERLE ERDOĞAN'A SALDIRMAK İŞİ ÇÖZMEZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara sorduğu "Dün İstanbul'u takip ettiniz mi?" sorusuna "evet" yanıtını almasının ardından "1 milyon 700 bin. Dile kolay, İstanbul kükrerse dünya kükrer. Bu Batı alışacak, öyle dergilerle mergilerle Erdoğan'a saldırmak işi çözmez. İşte burası, işi burası çözer." ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara sorduğu "Pazar günü mutlaka sandık başına gidiyor muyuz?", "Pazar günü sandıkları patlatıyor muyuz?", "Pazar günü 'Türkiye Yüzyılı'nın müjdesini tüm dünyaya duyuruyor muyuz?", "Pazar günü Türkiye Yüzyılı için doğru adımlarla yola devam diyor muyuz?" sorularına "evet" yanıtını alan Erdoğan, bunun için çok çalışmak gerektiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sadece kendimizin sandık başına gidip oyunu kullanması yeterli değil. Çevremizdeki akrabalarımızdan, arkadaşlarımızdan, eşimizden, dostumuzdan, hala kafası karışık en az bir kişiyi daha ikna edip desteğini almanız şart. Ayrıca telefon rehberinizi karıştırıp, nazınızın geçeceği kim varsa arayıp 14 Mayıs'ın önemini anlatmanız ve gönlünü kazanmanız gerekiyor. Sadece şu meydandaki sizler bunu yaptığınızda emin olun Tekirdağ'da eşine benzerine rastlanmadık bir neticeye ulaşırız."

Erdoğan, 81 vilayetin tamamındaki vatandaşlardan önlerindeki günleri çok iyi değerlendirmelerini beklediğini söyledi.

Erdoğan, hayatta her hatanın bir bedelinin var olduğuna dikkati çekerek, "Ama sandıktaki hatanın bedelini kendimizle birlikte çocuklarımızın da ödeyeceğini unutmamalıyız. Karşımızda kurulan kendi deyimleriyle kumar masasının halini görüyorsunuz. 'Cumhuriyet'le yaşıtım.' diyen CHP, Cumhuriyet'le hesaplaşma naraları atanlara devleti teslim etmeye çalışıyor. Gazi Mustafa Kemal'i ağızlarından düşürmeyenler, kendilerine en ağır hakaretleri savuranları baş tacı ediyor. Şehitlerimizin kanlarıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla sağladığımız güvenliğimiz, terör örgütlerinin insafına bırakılıyor. Ülkemize binbir emekle kazandırdığımız eserleri yıkma, hizmetleri çökertme, milli değerlerimizi yabancılara peşkeş çekme sözü veriliyor." ifadelerini kullandı.

Bir Tekirdağ türküsünde geçen, "Bahçelerde börülce, oynar gelin görümce. Oynasınlar bakalım, bir araya gelince." sözlerini dile getiren Erdoğan, "Bunlar da artık 7'si mi, 9'u mu, 11'i mi, kaç taneyseler bir araya gelmişler, ülkenin ve milletin kaderi üzerine kumar oynuyorlar. Kendileri söylüyor, 'Ben kumar masasında olmam.' diyor. Niye duruyorsun orada? Madem kumar masası da niye duruyorsun. 'Biz noter masası da değiliz.' Niye oradasın? Ne oldu? Tekrar döndü dolaştı, aynı masaya geldi. Oynasınlar bakalım. Milletim de bunlara 14 Mayıs'ta sandıkta kendi oyununu oynayacak." diye konuştu.

"BAY BAY KEMAL BU TERÖRİSTLERLE BERABER YÜRÜYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi gelin, bay bay Kemal ve avanesinin gerçek yüzlerine şöyle bir göz atalım." diyerek, muhalefetin konuşmalarından kesitlerin yer aldığı videoyu alanda bulunan vatandaşlarla izledi.

Görüntüde, Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geçmişte programına katıldığı Savaş Ay'ın hastaneler ve SSK konusundaki diyaloğu gösterildiği sırada Erdoğan, "Savaş Ay da görüyorsunuz işte, bay bay Kemal'le rahmetli dalgasını geçiyor." dedi.

Erdoğan, geçmişte Kılıçdaroğlu'nun oy oranıyla ilgili bir açıklamasının videoda gösterilmesi üzerine, "Yüzde 40 oy almazsam istifa ederim demişti. Hala edecek." ifadesini kullandı.

Videoda, Kılıçdaroğlu'nun "Hiçbir işçinin işine son vermeyeceğiz. Namus sözü veriyorum." sözünün duyulmasının ardından Erdoğan, "İnanıyor musunuz? 'Namus sözü' diyor. Gerçekten bu namusunda durdu mu?" sorusunu yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun HDP ile yaptığı görüşmeye ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın "Kullanacağımız oyumuz Kemal Kılıçdaroğlu'na." ifadesinin videoda görüldüğü sırada ise "Bay bay Kemal bu teröristlerle beraber yürüyor." dedi.

Yeşil Sol Parti Ağrı milletvekili adayı Sırrı Sakık'ın "Siz Mustafa Kemal'in askeri değil generali olsanız ne yazar, it sürüleri." dediği görüntünün ardından Erdoğan, "Görüyor musun? Ağza bak, ağza bak. Millete söylediği ifadelere bak. İşte PKK'lı bu." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlara, "İşte bunlara 14 Mayıs'ta gereken dersi vermeniz, vermemiz lazım." diyerek seslendi.

Görüntüde, PKK'lı teröristlerin yer aldığı "Terör Arananlar" listesinin görüldüğü sırada Erdoğan, "Buyurun bunlar da terör örgütünün başları." dedi.

"BUNLAR BÖYLE HAİN"

15 Temmuz darbe girişimi görüntülerinin videoda görüldüğü anlarda Erdoğan, "15 Temmuz gecesi, bunlar beni ve ailemi öldürmeye geldiler. Gece saat 11.00'de Kılıçdaroğlu, havalimanına iniyor. Oradan Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidiyor. Biz ondan 1,5 saat sonra geliyoruz. Eşim, kızım, damadım hep birlikte havaalanına gidiyoruz. Bu da Bakırköy Belediye Başkanı'nın evinden kahvesini yudumlayarak bizim ölüm saatimizi bekliyor." diye konuştu.

"Bay bay Kemal, Allah'ın hükmü gerçekleşmeden hiçbir şeye adım atamazsın. Hüküm nedir?" diyerek, Al-i İmran Suresi'nin 54. ayetini okuyan Erdoğan, "Bütün tuzakların üstünde en büyük tuzak Allah'ın tuzağıdır. O saat gelmeden bir an ne ileri, bir an ne geri. Ama bunu bilmiyor, cahil. Ondan sonra da diyor, 'Haberim olsaydı ben de beklerdim.' Ya on binlerce insan orada bekliyor da bütün onları gördün. Tankların arasından sıyırarak, Bakırköy Belediye Başkanının evine gittin. Bunlar böyle hain. Onun için 14 Mayıs tüm Türkiye'de bir dönüm noktası." ifadelerini kullandı.

"İşte az önce Kandil'i gördünüz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Onların temsilcilerini gördünüz. Kandil'dekinin imanı var mı? Bunların ezanı var mı? Ya bunlar Diyarbakır annelerinin çocuklarını dağa kaçıranlar değil mi? Onları taciz edenler değil mi? O Diyarbakır annelerinin gözyaşları, bay bay Kemal, ne olacak? İşte bu Selo, şimdi Diyarbakır'da yatıyor. O da ne yaptı, benim 51 Kürt vatandaşımın maalesef kanına girdi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bütün bunların hesabı 14 Mayıs'ta sorulmalı mı? Onun için hafta sonuna kadar çok çalışmalı mıyız?" sorusunu yönelttiği vatandaşlardan "Evet." yanıtını aldı.

Erdoğan, CHP'ye gönül vermiş kardeşlerine buradan bir çağrı yapmak istediğini söyledi.

Erdoğan, "Sizlerin yıllarca destek vererek yaşattığınız partinizin emperyalistlerin koçbaşı hale getirilmesine göz mü yumacaksınız? Ey İYİ Parti'ye gönül vermiş kardeşlerim, sizi, milliyetçi söylemlerle çatısı altına bağıranların çağıranların PKK'sından FETÖ'süne tüm terör örgütlerinin ülkemiz üzerindeki hain emellerinin perdesi haline getirilmesine rıza mı göstereceksiniz? Ey HDP'ye oy veren vatandaşlarım! Bu partinin yöneticilerinin, Kürt kardeşlerimizin iradesini küresel sapkınlık ve ihanet pazarında açık arttırmaya çıkarmasına razı mı olacaksınız? Koalisyon masasındaki diğer partileri artık saymıyorum bile. Çünkü onların genel merkezlerindeki bir avuç muhteris yöneticisi dışında zaten tabanı kalmadı." diye konuştu.

Aynı zamanda Kemal Kılıçdaroğlu dışındaki cumhurbaşkanı adaylarına oy vermeyi düşünenlere de seslenmek istediğini söyleyen Erdoğan, "Sizlerin, ülkenin kaderini bay bay Kemal'in temsilcisi olduğu kumar masasına teslim etmek istemediğinizi biliyorum. Gelin, bu işi ilk turda açık ara bitirerek ülkemizi terör örgütlerinin ve tefecilerin eline bırakmama irademizi beraberce ortaya koyalım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, baharın en güzel ayı mayısta olduklarına dikkati çekerek, "Malum bir de yalancı bahar vardır. Hava ısınmış gibi olur, toprak uyanır, ağaçlar çiçek açar, sonra birden soğur, kar bastırır. Bütün emekler boşa gider. İşte bunların vadettiği bahar, yalancı bahar. Arkasından ülkemizi tüm kazanımlarından, tüm iddialarından mahrum ederek, yeniden eski koalisyonlu, kavgalı, krizli günlere döndürecekler." ifadelerini kullandı.

-"DARBECİLERE DESTEK OLMAYA KADAR, HER YOLU DENEDİLER"

"Bizim 21 yıldır ülkemizde istikrar ve güven iklimini tesis etmek için ne mücadeleler verdiğimizin en yakın şahidi sizlersiniz." diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Demokrasi ve kalkınma atılımlarımızın önünü kesmek için ne demediler, ne yapmadılar ki? İnsanları korkutmaktan tehdit etmeye, yalan ve iftira kampanyalarından darbecilere destek olmaya kadar, her yolu denediler. Yaptığımız her eseri engellemeye kalktılar. Ülkemize kazandırdığımız yolları, köprüleri, tünelleri, tren hatlarını, limanları, sanayi bölgelerini, konut projelerini engellemek için uğraştılar. Takoz siyasetiyle sokakları terörize etmekten, mahkeme kapılarını aşındırmaya kadar her şeyi yaptılar. Kaset kumpaslarıyla bize saldıranlara partilerinin kapılarını da Meclis kürsüsünü de sonuna kadar açanları şimdi bir telaş sarmış. Hepsi ağız birliği yapmışlar, sürekli konuşuyorlar. Sabah akşam kırk dereden su getirerek bahane üretiyorlar. Neden korkuyorlar, niçin korkuyorlar? Etekleri tutuşmuş vaziyette, neyi gizlemeye çalışıyorlar? Elbette biz de merak ediyoruz. Akıllarınca meczupların hezeyanları üzerinden ahlaksız ve alçak iftiralar üzerinden kendilerini aklamaya, temize çıkarmaya çalışıyorlar. Boşuna uğraşmasınlar. Bu mızrak çuvala sığmaz. FETÖ'cü taktiklerle tavizi ve ihaneti örtemezler. Gerçeklerin üzerini çamurla, çamur siyasetiyle kapatamazlar. 17-25 Aralık benzeri operasyonlarla bu milleti sindiremezler."

Hayata geçirdikleri projeleri engelleyenlerin şimdi endüstri bölgesi, uluslararası lojistik hattı gibi sözlerle milleti kandırmaya çalıştıklarını aktaran Erdoğan, "İşin daha vahimi, bunlar ülkelerini de dünyayı da tanımadıkları için zaten yapılmış, zaten hayata geçirilmiş projeleri kendi teklifleri gibi anlatmaya kalkıyorlar." ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını, milletin seçimden sonra mevcut yüklerinden kurtaracağı için salim kafayla ve geniş vakitte ülkeyi dolaşıp yapılan işleri görmeye davet ettiğini söyleyen Erdoğan, diğer pek çok projeler gibi yıllardır Türkiye'den Çin'e giden yük trenlerini de rahat rahat seyredebileceklerini söyledi.

"TÜRKİYE YÜZYILI İLE BU ATIMLARI ASIL HEDEFLERİNE BERABERCE ULAŞTIRACAĞIZ"

Erdoğan, 21 yılda yaptıklarını hatırlatmak istediğini belirtip kısa bir video izleterek, "Bunlar sadece özetin özeti. Eser ve hizmet siyasetimizin ürünlerini günlerce anlatsak bitmez. Her zaman söylüyorum, bay bay Kemal'in hayalleri bizim bırakınız vizyonumuzu, yaptıklarımıza bile yetişmez. İnşallah, Türkiye Yüzyılı ile bu atımları asıl hedeflerine beraberce ulaştıracağız." dedi.

Erdoğan, alandakilere, "14 Mayıs'ta ülkemizin kazanımlarına sahip çıkıyor muyuz? 14 Mayıs'ta yıkım ve bölücülük peşinde koşanları sandığa gömüyor muyuz? 14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı'na bismillah diyor muyuz? Hanımefendiler, 14 Mayıs'ta evlatlarımızın geleceğine sahip çıkıyor muyuz? Gençler, 14 Mayıs'ta teknolojiyle, nitelikli istihdam, sessiz devrimlerle özgürlük, eşit şartlarda yarışta adalet çabamıza sahip çıkıyor muyuz?" şeklinde seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi sadece belirli bölgeleriyle, belirli şehirleriyle değil, 81 vilayetin tamamıyla büyüttüklerini, geliştirdiklerini ve kalkındırdıklarını, bu anlayışla Tekirdağ'a da son 21 yılda 62 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptıklarını sözlerine ekledi.