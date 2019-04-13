Tekman HDP’den AK Parti’ye geçiyor
Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve belediye başkanı seçilen adaylara mazbata verilmemesine yönelik kararı sonrası HDP’nin az bir farkla kazandığı Erzurum’un Tekman ilçesi AK Parti’ye geçecek.
31 Mart Yerel seçimlerinde yüzde 48 oy oranı ile Tekman Belediye Başkanı seçilen HDP’li Müzahit Karakuş’un Diyarbakır’ın Sur ilçesinde hendek olaylarına karıştığı ve bu nedenle Kanun Hükmünde Kararnameyle kamudan ihraç edildiği ortaya çıktı. PKK’nın şehir yapılanması KCK üyesi olduğu öğrenilen Karakuş’un bir daha kamu görevinde bulunamayacağı anlaşıldı. YSK’nın kararı gereği Tekman’da mazbata yüzde 46 oy oranıyla seçimi ikinci olarak tamamlayan AK Partili Mustafa Ergin’e verilecek.
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