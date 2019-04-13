Tekman HDP’den AK Parti’ye geçiyor

31 Mart Yerel seçimlerinde yüzde 48 oy oranı ile Tekman Belediye Başkanı seçilen HDP’li Müzahit Karakuş’un Diyarbakır’ın Sur ilçesinde hendek olaylarına karıştığı ve bu nedenle Kanun Hükmünde Kararnameyle kamudan ihraç edildiği ortaya çıktı. PKK’nın şehir yapılanması KCK üyesi olduğu öğrenilen Karakuş’un bir daha kamu görevinde bulunamayacağı anlaşıldı. YSK’nın kararı gereği Tekman’da mazbata yüzde 46 oy oranıyla seçimi ikinci olarak tamamlayan AK Partili Mustafa Ergin’e verilecek.