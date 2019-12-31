31.12.2019 02:28 - Güncelleme: 31.12.2019 02:28

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan “Türkiye’nin 2020 yılında AB’ye ödeyeceği 80 milyon Euro katkı payı kendi bilim adamlarımız için kullanılacak. Önümüzdeki sene 81 ilde dene-yap teknoloji atölyesi kurulacak” dedi. Erdoğan şunları söyledi: “Ülkemizin bilimsel araştırmalar bakımından öncüleri olan TÜBİTAK ve TÜBA’nın 2019 ödüllerini takdim edeceğimiz bilim insanlarını tebrik ediyorum. Türkiye bu tür başarılarla 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerleyecektir. Bu gayretler yeni nesillere emanet edeceğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarına temel oluşturacaktır.”

AR-GE PAYI ARTIRACAK

“Bugün burada bilim insanlarımıza tevdi edeceğimiz ödüller bu yöndeki gayretlerin takdiridir. Geçen yıl kaybettiğimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin adına oluşturduğumuz ödül vasıtasıyla bu değerli hocamızı bir kez daha yad etme olanağı bulduk. Bu sene 57 bilim insanımız ödüle layık görüldü. TÜBA Uluslararası Akademi Ödüllerini ABD ve Kanada’dan iki bilim insanı kazandı. Bu sene merhum Fuat Sezgin hocamız adına 5 ödül sahibini bulacak. Ödül alan tüm akademisyenlerimizin çok çarpıcı çalışmaları olduğunu görüyoruz. TÜBİTAK 56 yıldır bilim ve teknoloji ışığında ülkemizin kalkınmasını destekleyecek adımlar atıyor. TÜBİTAK enstitüleri aracılığıyla dışa bağımlılığı azaltacak ürünler üretiyoruz. Geniş bir alanda atılımları ve yenilikleri TÜBİTAK vasıtasıyla destekliyoruz. Araştırmacılarımıza önemli imkanlar sunuyoruz. Üniversitelerimizin ve sanayimizin araştırma kapasitesini önemli ölçüde artırdık. Ar-Ge araştırmalarının milli gelirimizdeki payı yüzde 1’i aştı.”

İNSANLIĞIN HİZMETİNDE

“Bilim insanlarımızın ortaya koyacağı başarılar, yenilikler ve keşifler dönüşümü gerçekleştirmede öneme sahip. Bilgiyi ve teknolojiyi üretmeyen ülkelerin geleceğin dünyasında işi çok zor. Ürettiğimiz bilgiyle kendi hedeflerimize ulaşarak dünyada insanlığın hizmetine sunacağız. Uluslararası lider araştırmacılar programı ile yenilikçi bir mekanizma oluşturduk. 127 üst düzey araştırmacı bu programdan faydalanıyor. Gelen araştırmacıların kendi ekiplerini kurmalarını da destekliyoruz. Savunma sanayisinde gösterdiğimiz başarı hikayesini sivil alanlara ulaştırmak için kolları sıvadık. Marmaray bağlantısını yaparak Bilişim Vadisi’nin cazibesini artırmaya çalışıyoruz. Geliştirilen otomobillerin ilk gösterimini de burada yaptık. Gerçekten gurur verici, ümit verici bir çalışmayı gördük. Aynı azim ve kararlılıkla belirlenen tarihte üretime de geçilecektir. Bursa’daki fabrika TSK’ya ait, 4 milyon metrekarelik alanın 1 milyon metrekaresini şu anda TOGG’a tahsis ettik. Şimdi fabrikamızı yapacak, uluslararası sulara açılma imkanımız olacak. Projenin her adımını takip ediyoruz. Milletimizin projeyi sahiplenmesi devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler. Yerli ve milli teknoloji hamlelerinin başına gelenlerin devrin otomobilinde tekrarlanmayacağının ispatıdır. Hiçbir şey üretmediği halde varlığını sürdüren bu asalak zihniyete teslim olmadık. Bu hastalıklı zihniyetin en büyük panzehri hep daha büyük projeleri hayata geçirmemizdir.”

ANLAŞMA İMZALANDI

“2 hafta önce Malezya’da zirveye katıldık. Burada İslam dünyasının bugününü ve geleceğini masaya yatırdık. Burada TÜBİTAK ile Malezya ve Katar ile mükemmeliyet merkezi kurulmasına ilişkin anlaşma imzalandı. Stratejik projeleri destekleyerek araştırmacılarımızın projelerden daha fazla faydalanabilmesini sağlayacağız. Gençlerimize her türlü maddi ve manevi desteği veriyoruz, vereceğiz. İlkokuldan başlayarak lisans ve lisans sonrası bilimle uğraşan çocuklarımıza destek veriyoruz. Geleceğin bilim insanlarını yetiştirmek için Geleceğin Teknoloji Yıldızları programını başlattık. 100 dene-yap teknoloji atölyesi kuruyoruz.”

81 İLE KURULACAK

“Bozdoğan füzesi ilk atış testini başarıyla tamamladı. SOM füzeleri eklenen yeni yeteneklerini başarılı test atışlarıyla kanıtladı. Hassas güdüm kitinin TSK’ya teslimi gerçekleşti. Kaşif, Atlas, SG Konum gibi ürünler savunma sanayi firmaları tarafından kullanılmaya başlandı. Kutuplarda ülkemizin bayrağını dalgalandıran bilimsel araştırma kampı kuruldu. Nihai hedefimiz Antartika anlaşmaları çerçevesinde gözlemci ülke olmaktan çıkıp kıtanın geleceği hakkında söz sahibi ülkeler arasına girmektir.”

KANAL İSTANBUL RESTİ

Başkan Erdoğan, “İstemeseler de Kanal İstanbul’u yapacağız. Dünyada 50’yi aşkın bu şekilde kanal var tüm bu kanallar bir ihtiyaca göre yapılıyor. Biz burada Kanal İstanbul’u yaparken 2 tane de modern şehir kuracağız. Bunu yapmanın da iki yolu var ya milli bütçe ile yapacağız ya da milli i mkanlarımızla bu projeyi gerçekleştireceğiz” diye konuştu. PUTİN’DEN YILBAŞI TEBRİĞİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Başkan Erdoğan’a yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi. Erdoğan’ın yeni yılını kutlayan Putin, Rusya ve Türkiye’nin enerji ve askeri teknik iş birliği alanları da dahil olmak üzere karşılıklı yarar sağlayan stratejik projelerin uygulanmasında önemli başarılar elde ettiğini belirtti. Putin, mesajında “Moskova ve Ankara, Suriye’deki terörizme karşı mücadelede birlikte çalıştılar ve ortak çabalarla bu ülkede siyasi çözüm sürecinin başlatılmasına yardımcı oldular” ifadelerine de yer verdi.



