Telabyad ve Rasulayn’da su sorunu çözülüyor

Telabyad ve Rasulayn’ın terörden arındırılmış güvenli bölge haline gelmesiyle birlikte bu bölgede yaşayan Suriyelilerin kendi topraklarına hızla dönmeye başladığını belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bölgede içme suyu ve enerji kaynaklarını araştırdıklarını ve rapor haline getirerek çözüm üretmeye başladıklarını söyledi. Telabyad’ın olası göçlerle birlikte 2045’e kadar 100 bin nüfusa ulaşacağını düşündüklerini ve su kaynaklarını buna göre planladıklarını kaydeden Vali Erin, ilçenin su ihtiyacını karşılamaya yönelik 9 kuyunun tespit edildiğini ve bunlardan üçünün dizel pompalarla aktif hale getirildiğini ifade etti.

HAYATA GEÇİRİLİYOR

Vali Erin, Telabyad’ın kırsal alanlarındaki su kaynaklarının da kuyular olduğunu ve bu kuyulardan suyun jeneratörlerden sağlanan enerji ile sağlandığını belirterek, bu bölgedeki tüm içme suyu kaynaklarının ve enerji şebekelerindeki sorunları tespit ettiklerini dile getirdi.

10 KUYU TESPİT EDİLDİ

Telabyad’ın temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşması için de analizler yapıldığını kaydeden Vali Erin, kuyulardan temin edilen suyun evsel atıklardan muhafazası, şebekenin onarılması ve klorlama yöntemleriyle sağlıklı hale getirilmesi için ürettikleri projeleri hayata geçirmeye başladıklarını söyledi. Rasulayn kentinde acil içme suyuna ihtiyaç olduğunu ve bu kuyunun geçtiğimiz günlerde açılarak Türk Silahlı Kuvvetlerine çalışır halde teslim edildiğini dile getiren Vali Erin, Rasulayn’da su ihtiyacı için 10 adet kuyunun tespit edildiğini ve terör örgütü PKK/PYD’nin bölgeyi terkederken yaptığı tahribatların giderilerek ilçe merkezi şebekesine su verilmeye başlandığını belirtti.

Rasulayn’daki su kalitesinin Telabyad’a göre daha kaliteli olduğunun tespit edildiğini kaydeden Vali Erin, her iki yerleşim yeri için acil önceliğin suyun yanında elektrik enerjisi olduğunu söyledi.