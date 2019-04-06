Telaşa gerek yok
Başkan Erdoğan itiraz sürecinde yaşanan tartışmaları değerlendirdi: Şu anda partilerin en doğal hakkı olan itiraz süresi çalışıyor. Telaşa gerek yok. Nihai karar merci Yüksek Seçim Kurulu’dur. Sabırla bekleyelim. Karar verildiği andan itibaren de iş bitmiştir.
Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Eyüp Sultan Camisi’nde kıldı. Erdoğan, çıkışta basın mensuplarının sorularını cevapladı. Seçimlerle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, “Seçim süreci bitmiştir. Şimdi olayın mahkeme süreci var” dedi. YSK’nın bu mahkeme sürecinin adeta patronu olduğunu belirten Erdoğan nihai kararı YSK’nın vereceğini söyledi. Erdoğan şunları söyledi: “Bazen bakıyorum, ağzı olan konuşuyor, çünkü yaşamamışlar. Örneğin ben damdan düşerek geldim. Ben İstanbul’un ilçe ve il seçim kurullarından milletvekili seçilmiştim. Fakat YSK’ya müracaat edildi ve milletvekilliğim alındı.”
CUMHUR % 53.3 OLDU
Şimdi partilerin en doğal hakkı olan itiraz süresini çalıştırdığını ifade eden Erdoğan, “Yüksek Seçim Kurulu’na müracaat etme hakkımız var. Bu bir hakkın gasbı değildir” dedi. İstanbul, Ankara ve Yalova ile değer birçok ilde yapılanın bu olduğunu belirten Erdoğan, muhalefetin ise bir şeyler söylediğini anlattı. 30 büyükşehir belediyesinin 15’ini AK Parti birini de MHP’nin aldığı hatırlatan Erdoğan şunları söyledi: “Cumhur İttifakı olarak bizim aldığımız oy, şu anda son gelişmelerle yüzde 53,3’tür. Karşımızdaki dörtlü mekanizmanın oy noktasındaki durumu yüzde 47 bile değil.”
DEMOKRASİ DERSİ
ABD ve Avrupa’nın hiç onları alakadar etmediği halde Türkiye’nin iç işlerine karışma girişiminde olduğunu hatırlatan Erdoğan şunları söyledi: “Önce siz kendi haddinizi bilin. Siz kendi ülkenizde bu tür itirazları yıllarca yaptınız... Şu anda Türkiye’nin içişlerine müdahale gibi bir yola tevessül ediyorlar. Bir defa şunu bilmeleri lazım, Türkiye dünyada ülkelerden bir ülke değildir. Herkes haddini bilecek. Türkiye’de katılımıyla, şu anda yüzde 82-83’e varan bir katılımın olduğu, bir demokrasi dersi tüm dünyaya verilmiştir. Bunlar böyle bir demokrasi mücadelesini veriyorlar mı? Vermiyorlar.”
USUL, ERKAN ÖĞRENMESİ LAZIM
Başkan Erdoğan, isim vermeden CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirerek şunları söyledi: “Bir Anıtkabir olayı yaşandı. İstanbul’dan beyefendi çıkıyor, gidiyor. Sen bir defa mazbatanı aldın mı? Almadın. Mazbatanı almadığın halde burada sen git Misak-ı Milli Kulesi’nde deftere nasıl yazılacağını da bilmiyor. Böyle bir şeyi zaten yazma hakkın da yok. Mazbatanı alırsın, eyvallah. Ama şu andaki yaptığı protokol açısından yanlıştır... Bunun önce usul, erkan öğrenmesi lazım. Ama ne yazık ki usul, erkan da öğrenemeden buna tabii yanlış kılavuzluk yaptılar ve yanlış da yola düştü. Şimdi ne oldu? Milli Savunma Bakanlığı da defteri oradan aldı. Onun için sabırla, bilinmeli ki bu seçimlerin nihai kararını Yüksek Seçim Kurulu verecektir. Yüksek Seçim Kurulu nihai kararı verdiği andan itibaren de iş bitmiştir.”
Telaşa hiç gerek yok
İstanbul ve Ankara’da sayımların devam ettiğini ifade eden Erdoğan, İstanbul’un 39 ilçesinden 25’inin Cumhur İttifakı’nın aldığını söyledi. Erdoğan, şu haliyle İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinin kahir ekseriyetinin Cumhur İttifakı’na ait olduğunu dile getirdi. Erdoğan, Ankara’da ise 107’ye karşı 39 olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti: “Alınacak kararlar, menkul, gayrimenkul, bütçe vesaire bunların onayı nereden geçecek? Kurulacak komisyonlarda ‘Ben başkanım, komisyonları istediğim gibi kurabilirim’ diyebilir misin? Öyle bir yetkin, hakkın yok.” Her şeyden önce bir belediye başkanının kendi meclisinde sırtını dayayacağı bir çoğunluğu yoksa bütçeyi istediği gibi çıkartamayacağını ifade eden Erdoğan, “Bu denetleme mekanizması sana bu noktada herhangi bir yanlışında, şunda, bunda yol vermez. Ama bizim şu anda tek beklentimiz şudur, telaşa gerek yok” diye konuştu.
Muhalefet nal topluyor
Erdoğan, 51 ilin 24 tanesini partisinin, 10 tanesini de MHP’nin aldığını, 34 ille Cumhur İttifakı’nın fark attığını ifade ederek, 911 ilçenin 511’ini AK Parti’nin kazandığını, bunun yüzde 55’e denk geldiğini söyledi. MHP’nin ise 135 ilçe belediye başkanlığını kazandığını dile getiren Erdoğan, “Toplamını aldığımızda Cumhur İttifakı, ilçe belediyelerinin yüzde 70’ini almıştır. Buradan da bunların bir ders alması lazım. Hala buradan bir ders çıkarmıyorlar. 386 belde var. 386 belde belediyesinin 202 tanesini AK Parti olarak biz aldık, açık ara. MHP, 89 tanesini aldı. Toplamda Cumhur İttifakı olarak yüzde 75. Nal topluyor diğerleri, yüzde 25. Yani millet bir defa Cumhur İttifakı’na gönlünü vermiştir. Bütüne baktığımız zaman tüm belediyelerde, 754 belediyeyi sadece AK Parti olarak biz aldık.”
S-400’ler Temmuz’da F-35’te 4’üncü teslimat
Başkan Erdoğan 8 Nisan’daki Rusya ziyaretinin Üst Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı’nın Rusya ayağı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Bu konularımızın içerisinde tabii S-400 önemli bir yer tutuyor. Tabii Amerika’nın şu andaki söylentileri, vesaireleri falan bunlar çok yanlış şeyler. Çünkü biz bir defa S-400 ile ilgili süreci bitirdik ve S-400 ile ilgili ödemelerimiz devam ediyor. Amerika’ya da teklifimiz şuydu, ‘Sizden de patriotları alalım.’ Ama Amerika bize uygun şartlarda, yani Rusya’nın S-400’de tanıdığı şartlarda bize tanımadı. Tanımadığı için de biz şu anda, şu duruşta oraya sıcak bakmıyoruz. Ama S-400 süreci bizim işliyor ve temmuz ayında da teslimatlar başlayacak. Geliyorum F-35 olayına. F-35’ler konusunda da yine önüne gelen bir şeyler söylüyor. Biz iki tanesini teslim almıştık ve bunlar şu anda Amerika’da. Üçüncüyü de teslim ettiler ve şimdi çok kısa bir süre içerisinde dördüncü de gelecek. Dördüncüyü de teslim edecekler. Bizim şu anda pilotlarımız bir general öncülüğünde orada aynı zamanda çalışmaları yürütüyorlar.
AVUKATLAR GÜNÜ'NÜ TEBRİK ETTİ
Başkan Erdoğan, avukatların 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutladı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Adalet sistemimizin temel unsuru ve hak arayışımızın en önemli vesilesi olan tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü tebrik ediyorum” dedi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.