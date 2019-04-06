Telaşa gerek yok

Türkiye Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Eyüp Sultan Camisi’nde kıldı. Erdoğan, çıkışta basın mensuplarının sorularını cevapladı. Seçimlerle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, “Seçim süreci bitmiştir. Şimdi olayın mahkeme süreci var” dedi. YSK’nın bu mahkeme sürecinin adeta patronu olduğunu belirten Erdoğan nihai kararı YSK’nın vereceğini söyledi. Erdoğan şunları söyledi: “Bazen bakıyorum, ağzı olan konuşuyor, çünkü yaşamamışlar. Örneğin ben damdan düşerek geldim. Ben İstanbul’un ilçe ve il seçim kurullarından milletvekili seçilmiştim. Fakat YSK’ya müracaat edildi ve milletvekilliğim alındı.”

CUMHUR % 53.3 OLDU

Şimdi partilerin en doğal hakkı olan itiraz süresini çalıştırdığını ifade eden Erdoğan, “Yüksek Seçim Kurulu’na müracaat etme hakkımız var. Bu bir hakkın gasbı değildir” dedi. İstanbul, Ankara ve Yalova ile değer birçok ilde yapılanın bu olduğunu belirten Erdoğan, muhalefetin ise bir şeyler söylediğini anlattı. 30 büyükşehir belediyesinin 15’ini AK Parti birini de MHP’nin aldığı hatırlatan Erdoğan şunları söyledi: “Cumhur İttifakı olarak bizim aldığımız oy, şu anda son gelişmelerle yüzde 53,3’tür. Karşımızdaki dörtlü mekanizmanın oy noktasındaki durumu yüzde 47 bile değil.”

DEMOKRASİ DERSİ

ABD ve Avrupa’nın hiç onları alakadar etmediği halde Türkiye’nin iç işlerine karışma girişiminde olduğunu hatırlatan Erdoğan şunları söyledi: “Önce siz kendi haddinizi bilin. Siz kendi ülkenizde bu tür itirazları yıllarca yaptınız... Şu anda Türkiye’nin içişlerine müdahale gibi bir yola tevessül ediyorlar. Bir defa şunu bilmeleri lazım, Türkiye dünyada ülkelerden bir ülke değildir. Herkes haddini bilecek. Türkiye’de katılımıyla, şu anda yüzde 82-83’e varan bir katılımın olduğu, bir demokrasi dersi tüm dünyaya verilmiştir. Bunlar böyle bir demokrasi mücadelesini veriyorlar mı? Vermiyorlar.”

USUL, ERKAN ÖĞRENMESİ LAZIM

Başkan Erdoğan, isim vermeden CHP İBB adayı Ekrem İmamoğlu’nu eleştirerek şunları söyledi: “Bir Anıtkabir olayı yaşandı. İstanbul’dan beyefendi çıkıyor, gidiyor. Sen bir defa mazbatanı aldın mı? Almadın. Mazbatanı almadığın halde burada sen git Misak-ı Milli Kulesi’nde deftere nasıl yazılacağını da bilmiyor. Böyle bir şeyi zaten yazma hakkın da yok. Mazbatanı alırsın, eyvallah. Ama şu andaki yaptığı protokol açısından yanlıştır... Bunun önce usul, erkan öğrenmesi lazım. Ama ne yazık ki usul, erkan da öğrenemeden buna tabii yanlış kılavuzluk yaptılar ve yanlış da yola düştü. Şimdi ne oldu? Milli Savunma Bakanlığı da defteri oradan aldı. Onun için sabırla, bilinmeli ki bu seçimlerin nihai kararını Yüksek Seçim Kurulu verecektir. Yüksek Seçim Kurulu nihai kararı verdiği andan itibaren de iş bitmiştir.”