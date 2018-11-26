Televizyonun algı operasyonu

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün yayın kuruluşu olan ve darbe girişiminin ardından kapatılan Samanyolu TV’de (STV) yayınlanan ‘Nizama Adanmış Ruhlar’ adlı dizinin 89. bölümündeki suikast sahnesinin, Karlov suikastıyla benzerliğine vurgu yapıldı.

‘ERKENKONDU’ MESAJI

Sinema oyuncusu Ali Başar’da daha önce Star’a konuşmuş ve daha önce FETÖ’nün dizilerinde ki her bir karakterin geçek hayatta bir kişiyi sembolize ettiğini, senaryolarında gerçek hayatta yapacakları eylemlere zemin hazırlamak için kurguladıklarını anlatmıştı. Başar oynadığı bazı dizilerden örnekler vererek “Ergenekon ve Balyoz operasyonları daha gündeme gelmemişken dizinin senaryosunda ‘Erkenkondu’ örgütü işleniyor, dahası sonradan gerçekleşen operasyonların hepsi dizinin senaryosunda yazılıydı” demişti. FETÖ’nün dizilerle operasyonlar için algı oluşturduğuna dikkat çeken Başar, “Hıyanet Sarmalı’nda bana generali oynattılar. İyi oynadığımı zannediyordum bir baktım ki 15 Temmuz’un provasını yaptırmışlar bize” diyerek akıl almaz yöntemlerini anlatmıştı.

ADIM ADIM PLANLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Adem Akıncı tarafından hazırlanan 609 sayfalık iddianamede de, FETÖ elebaşı Gülen’in talimatlarının basın yayın yoluyla örgüt mensuplarına iletildiğinin yürütülen birçok soruşturma ile ortaya çıktığı hatırlatılarak, terörist başı Gülen’in sözde sohbetlerinde “Müsait bir iklim ve bir sisteme inme” derken basın yayın yolu ve dizi senaryolarını kastettiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

SENARYO STV DİZİSİNDE

“Nizama Adanmış Ruhlar” isimli dizinin 89. bölümünde de soruşturma konusu olayın canlandırıldığı, sergi salonunda bir büyükelçinin öldürülmesi planına açıkça yer verildiği belirtilen iddianamede, Karlov suikastıyla ilgili dizinin 30 Aralık 2014’te yayınlanan 89. bölümünde işlenen suikast olayının benzerinin sahnelendiğine dikkat çekildi. İddianamede şu bilgiler yer aldı: Fetullahçı Terör Örgütü’nün medya aracılığıyla, kendisine iltisaklı televizyon kanalları, gazeteler, dergiler aracılığıyla örgüt mensuplarına talimatlar ilettiği, algı operasyonları yaptığı, yapılacak örgütsel eylemlerin planlarının dizilerde işlendiği, örgüte ait dizilerin senaryolarında dahi örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in etkisi ve talimatı olduğu belirlenmiştir.