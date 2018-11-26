Televizyonun algı operasyonu
FETÖ’nün gerçekleştireceği bir çok sansasyonel eylemi önce dizilerinde ve gazetelerinde subliminal mesajlarla duyurduğu bir kez daha tescillendi. Karlov suikastı kapatılan STV’deki ‘Nizama Adanmış Ruhlar’ adlı dizide işlenmiş.
- KEMAL GÜMÜŞ
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, örgütün yayın kuruluşu olan ve darbe girişiminin ardından kapatılan Samanyolu TV’de (STV) yayınlanan ‘Nizama Adanmış Ruhlar’ adlı dizinin 89. bölümündeki suikast sahnesinin, Karlov suikastıyla benzerliğine vurgu yapıldı.
‘ERKENKONDU’ MESAJI
Sinema oyuncusu Ali Başar’da daha önce Star’a konuşmuş ve daha önce FETÖ’nün dizilerinde ki her bir karakterin geçek hayatta bir kişiyi sembolize ettiğini, senaryolarında gerçek hayatta yapacakları eylemlere zemin hazırlamak için kurguladıklarını anlatmıştı. Başar oynadığı bazı dizilerden örnekler vererek “Ergenekon ve Balyoz operasyonları daha gündeme gelmemişken dizinin senaryosunda ‘Erkenkondu’ örgütü işleniyor, dahası sonradan gerçekleşen operasyonların hepsi dizinin senaryosunda yazılıydı” demişti. FETÖ’nün dizilerle operasyonlar için algı oluşturduğuna dikkat çeken Başar, “Hıyanet Sarmalı’nda bana generali oynattılar. İyi oynadığımı zannediyordum bir baktım ki 15 Temmuz’un provasını yaptırmışlar bize” diyerek akıl almaz yöntemlerini anlatmıştı.
ADIM ADIM PLANLANDI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarından Adem Akıncı tarafından hazırlanan 609 sayfalık iddianamede de, FETÖ elebaşı Gülen’in talimatlarının basın yayın yoluyla örgüt mensuplarına iletildiğinin yürütülen birçok soruşturma ile ortaya çıktığı hatırlatılarak, terörist başı Gülen’in sözde sohbetlerinde “Müsait bir iklim ve bir sisteme inme” derken basın yayın yolu ve dizi senaryolarını kastettiğinin anlaşıldığı kaydedildi.
SENARYO STV DİZİSİNDE
“Nizama Adanmış Ruhlar” isimli dizinin 89. bölümünde de soruşturma konusu olayın canlandırıldığı, sergi salonunda bir büyükelçinin öldürülmesi planına açıkça yer verildiği belirtilen iddianamede, Karlov suikastıyla ilgili dizinin 30 Aralık 2014’te yayınlanan 89. bölümünde işlenen suikast olayının benzerinin sahnelendiğine dikkat çekildi. İddianamede şu bilgiler yer aldı: Fetullahçı Terör Örgütü’nün medya aracılığıyla, kendisine iltisaklı televizyon kanalları, gazeteler, dergiler aracılığıyla örgüt mensuplarına talimatlar ilettiği, algı operasyonları yaptığı, yapılacak örgütsel eylemlerin planlarının dizilerde işlendiği, örgüte ait dizilerin senaryolarında dahi örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in etkisi ve talimatı olduğu belirlenmiştir.
BİLGİLER TERÖRİST BAŞI FETO’YA AKTARILDI
Şüphelilerden Vehbi Kürşad Akalın ifadelerinde çözüldü. Soruşturma Savcısı Adem Akıncı’ya verdiği ifade de FETÖ’nün Büyükelçi ile ilgili istihbarat topladığını itiraf eden Akalın, üç yıl MİT’te Rusya masasında çalıştığını, FETÖ ile iltisakı nedeniyle ihraç edildiğini anlattı. ‘Yusuf’ kod adlı Hüseyin Kötüce’nin örgüt faaliyetleri kapsamında kendisiyle görüştüğünü söyleyen Akalın, Rusya’nın savaş uçağının düşürülmesinin ardından sıkça iletişim kurduklarını anlattı.
GÜVENLİK BİLGİSİ ALDI
Akalın “Görüşmelerde bana sürekli Rusya Federasyonu elçiliğinin güvenliğinin nasıl olduğunu ve ne şekilde sağlandığını soruyordu. Ben de Büyükelçi Andrey Karlov ile alakalı bilgiler verdim. Verdiğim bilgileri evindeki laptopuna işliyordu” dedi. Kötüce’nin kendisine Karlov’un otomobiline koruma aracının eşlik edip etmediğini de sorduğunu anlatan Akalın, büyükelçilik ve Karlov’un güvenliğiyle alakalı bilgilerin, 17 Şubat 2016’daki Merasim Sokak’taki patlamadan sonra istendiğini ifade etti. Akalın’ın itiraflarını doğrulayan Hüseyin Kötüce ise savcılık ifadesinde şunları söyledi: Cemaat içerisinde abim olan ‘Sadık’ kod isimli Cemal Karaata benden Rusya Büyükelçiliği ile alakalı bilgiler istemişti. Bunun üzerine ben de ‘Vedat’ kod isimli Vehbi Kürşad Akalın’dan buna ilişkin bilgiler almıştım. Rus uçağının düşürülmesinden sonra istenmişti.
Yine ‘Sadık’ kod isimli şahıs benden Rusya Büyükelçiliği içerisinde çalışan ajanların etnik kökenlerini ve bildiği dilleri sormuştu. Benden istenen bütün bilgileri Vehbi’nin bana aktarması üzerine programa yazarak ‘Sadık’a verdim. Kötüce “Hatta bir keresinde ‘Sadık’ kod isimli şahıs ABD’ye gittiğini, Fetullah Gülen’e arz edeceği konular olduğunu ve hususları arz ettiğini söylemişti. Bu sebeple ben toplanan bilgilerin doğrudan doğruya oraya aktarıldığını düşünüyorum” ifadesini kullandı.
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