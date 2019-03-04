'Temizlemezsek rahat edemeyiz'
Erdoğan: Suriye meselesini çözemezsek ne biz, ne de Avrupa dahil bölgemiz rahat edemez. Fırat’ın doğusunu teröristlerden temizlemeye kararlıyız. Başka türlü ülkemizdeki Suriyelilerin evlerine dönüşünü temin edemeyiz.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’da düzenlenen mitingde halka hitap etti. ‘Ordu tüm adaylarına sahip çıkmak için sabırsızlanıyor’ diyen Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Kale içeriden fethedilir. Seçim gecesi Ordu’nun sonuçlarını özel olarak takip edeceğim. 17 yılda Ordu’ya 21 katrilyon lirayı aşan yatırım yaptık. Ordulu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplamda 2,2 katrilyon tutarında kaynak aktardık. 20 bin seyirci kapasiteli stadyumda sona geliyoruz. Altınordu’ya gençlik merkezi yapıyoruz. Yaklaşık 5 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim ettik. İmar Barışı’yla 103 bin Ordulu vatandaşımızın sıkıntısını çözdük.”
BİZ FERHAT’IZ SİZLER ŞİRİN
“Yol, su medeniyettir. Ordu’nun zorlu coğrafyasında 40 kilometre uzunluğunda 33 tünel açarak yolları kolay kıldık. Biz Ferhat’ız sizler Şirin. Sağlıkta 300’er yataklı Fatsa ve Ünye hastaneleri dahil 38 adet tesisi hizmet açtık. Maliyeti 2 katrilyon olan, 11 adet köprü ve 2 çift tüneli tamamladık. Korku dolu yolculukları minimize edelim diyoruz. Topçam-Mesudiye yolu, Topçam tünellerini Ordu ile yoluncadaki çalışmalarını bu yıl tamamlıyoruz. Sel felaketi nedeniyle kullanılamaz hale gelen köprüleri onarıyoruz. Ordu’ya iki baraj, bir gölet inşa ettik. Beş baraj daha yapıyoruz. 63 adet taşkın koruma merkezi ile Ordu şehir merkezini koruduk. Ordulu çiftçilerimize 17 yılda, Bay Kemal eline diline dursun, 3,1 katrilyon lira tarımsal destek verdik. 45 bin işyerimize toplam 870 milyon liralık SGK prim teşviği verdik. Turistin yatırımları geliştiriyoruz. Ordu’da turizmin gelişmesi için devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz.”
CUMHUR İTTİFAKI MEZARA KADAR
“Cumhur İttifakı pazara kadar değil, mezara kadar. Birliğimizi, beraberliğimizi asla bozmayacağız. AK Parti ve MHP olarak bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. AK Parti ve MHP olarak Cumhur İttifakı içinde konsolide olacağız. Ordu’da daha yapacak çok işimiz var. 31 Mart’ta oylarımızı bir kez daha istikrar ve güvenden yana kullanıyor muyuz? Türkiye, başta birliğimiz ve beraberliğimiz olmak üzere maruz kaldığı tüm saldırılara karşı dimdik ayakta kalmayı başarmıştır. Bu başarının sahibi sizsiniz.Şimdi kuyruklardan bahsediyor. İlaç kuyruklarında genel müdür sendin bay Kemal. 35 milyar nereye gitti diyor. Suriyelilere harcandı. Güya bizi sıkıştıracak. Bay Kemal sen Kandil’in yandaşısın. ‘Bizim arkamızda PKK var” diyor bizim arkamızda da milletimiz var. Milletimin huzurunu bozanlara bu ülkede hayat hakkı yok. Siz Cudi’de gömdük, Kandil’de gömdük gömmeye devam ediyoruz. Bu işi sonlandırmaya doğru geliyoruz. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge yok. Bu tür heveslilere hangi dilden anlıyorlarsa o dilden dersi veririz.”
BÖLGENİN GELECEĞİ
“Biz gayretimizle her türlü adımları atıyoruz ve bu bölgede Türkiye’ye sorulmadan bir karar verilemez. Türkiye’nin Suriyeliler sebebiyle hazinesine yüklediği hiçbir yük yok. Tüm harcamaları geliri giderine denk olacak şekilde yürüttük. Türkiye’nin geleceği tıpkı bölgenin geleceği gibi Suriye meselesinin nasıl çözüleceğine bağlıdır. Suriye meselesini çözemezsek ne biz ne de Avrupa dahil bölgemiz rahat edemez. Çözümün Suriye topraklarının sınırlarımıza komşu bölgelerinde güvenliğin kendi sağlamamız yoluyla çözüleceğini gördük. Sınırımızın güvenliğini biz sağlayacağız. Fırat’ın doğusunu teröristlerden temizlemeye kararlıyız. Başka türlü ülkemizdeki 3,6 milyon Suriyelilerin evlerine dönüşünü temin edemeyiz. İHA istiyoruz kongreden, izin çıkmadı diyorlar. Şimdi Karadeniz’de bir uşak çıktı yapıyor. Bunlar savunma sanayiinde belli bir güce ulaştırdılar. Güvenli bölgelere şu ana kadar 315 bini aşkın kişi geri döndü.”
ORDU
BU TAKLACIYA DERSİNİ VERİN
Erdoğan, “Duyduğuma göre maalesef paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davasına aykırı düşen birisi utanmadan sıkılmadan benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş. Beraber yola çıkarsın ama yolda arkadaşını satarsan Ordulu ona ne diyeceğini iyi bilir. Bizde dostluk mezara kadar. Terör örgütleriyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizin ne dostluğumuz olur, ne muhabbetimiz. Seni genel sekreter, vekil sonra bakan yapacağım sonra sen kalkacaksın bizi satacaksın. Onun Ordulu olması sizi bağlar mı? Bu kişi Ordu’ya yapılan her işe de sahip çıkıyormuş. Sen kimsin ya? Sen kimsin…Gittiği her kapıdan bu taklacıya 31 Mart’ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkamasın. Dava adamı olmak pazara kadar olmaz, ölene kadar olur. Arkalarına terör örgütlerini alanlar bu sefer de ellerini ovuşturarak seçim sandığından çıkacak sonucu bekliyorlar. Eğer istediklerini elde edebilirlerse bir karabasan gibi ülkemizin başına çökmeye hazırlanıyorlar. Bu kifayetsiz muhterisleri de sizlerle birlikte inşallah bir kez daha sandığa gömeceğiz” dedi.
ARKAMIZDA HALK VAR
Erdoğan, “Bay Kemal sen Kandil’in yandaşısın. ‘Bizim arkamızda PKK var’ diyor bizim arkamızda da milletimiz var. Milletimin huzurunu bozanlara bu ülkede hayat hakkı yok. Siz Cudi’de gömdük, Kandil’de gömdük gömmeye devam ediyoruz” dedi.
SAMSUN
BİZDE MİLLETİN SÖZÜ KIYMETLİ
Başkan Erdoğan,“Meydanlardaki bu sevdayı montaj, bindirilmiş kıta diyerek aşağılamaya çalışıyorlar. Buraya “para için, kömür için, patates için geliyorlar” diyorsunuz. Burada sadece aşk için gelenler var. Aşk, kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Ben milletimi seviyorum. Milletimle de yok olmaya çalışıyorum. Bizim için anketçilerin değil, milletin sözü kıymetlidir. Bu yolculuk aynı zamanda Kuva-i Milliye ruhudur” dedi.
MÜTEAHHİTTEN SÖZ ALDI
Başkan Erdoğan, Samsun mitinginin ardından Tekkeköy’de toplanan vatandaşlara seslendi, temeli atılan 250 yataklı hastaneyi yapacak müteahhiti yanına çağırarak inşaatı 600 günde bitirme sözü aldı. Erdoğan, ayrıca Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’dan da ilçeye kenevir fabrikası kurmasını istedi.
Dert dinlemek onlar için büyük bir yük
Hatay belediye başkanının ‘CHP’ye oyyoksa hizmet de yok’ sözlerine tepki gösteren Başkan Erdoğan, “Benim nur yüzlü teyzelerimi tehdit ediyor, Dert dinlemek onlar için büyük bir yük” dedi.
Samsun’da vatandaşları hitap eden Başkan Erdoğan, Türkiye’yi yeni başarılara ve aydınlık günlere beraber taşıyacaklarını belirterek şunları söyledi: “İlk günkü aşkla, heyecanla sizler için koşturmaya devam edeceğiz.Samsun’un 31 Mart’ta yine tavrını demokrasiden yana koyacağına inanıyorum. Samsun bir kez daha istikrar sürsün, Türkiye büyüsün diyeceğine inanıyorum. Samsun 31 Mart’ta şehrine sahip çıkıyor musun? Samsun’un 31 Mart’ta yine tavrını demokrasiden yana koyacağına inanıyorum.”
LİSTE KAVGASI YENİ BİTTİ: Seçimlere 27 gün kaldı, sandığa gideceğiz, demokrasi şöleninde oylarımızı kullanacağız. Muhalefet aylardır sürdürdüğü liste kavgasını daha yeni bitirdi. CHP’nin yegane hedefi ne yapıp edip belediyelerini korumak. Samsun’da CHP’nin adayı yok, niye? Cesaret... Amaçları 3-5 mitingle kaç salon toplantısı ile bu dönemi savuşturmak. Milletin derdini dinlemek onlar için büyük bir yük.
KAFAYA BAK, MANTIĞA BAK: Milletin oyunun peşine düşüyor hesap soruyor. Hatay Belediye Başkanı, ‘Oyunuzu verirseniz hizmet var’ diyor. CHP’nin belediye başkanı bu! Sen illa da hizmet vermek zorundasın. AK Parti’de böyle aday olsa bir dakika tutmam. Benim nur yüzlü teyzelerimi tehdit ediyor, onları aşağılıyor. Bunların istismar edemeyecekleri hiçbir kavram yok. Dert dinlemek onlar için büyük yük. Millete tahammülleri yok. Hakaret ediyorlar. Doğu ve Güneydoğu’da tünel siyaseti aleni iş birliğine varmıştır. Milli iradeye karşı kazılan bu tünel aşikardır. CHP’nin asıl hedefi bölücülere koltuk değneği olmak oldu. Bunlar Kürdistan diyorsa kuzeyinde Kürdistan var buyursunlar oraya yürüsünler. Biz sırtımızı halkımıza ve Hakk’a dayadık. Bu yola böyle çıktık. 31 Mart sadece bir belediye değil, aynı zamanda bir beka seçimidir. 31 Mart’ta sandığa gitmeyi ihmal etmeyin. CHP ve şürekası sadece tünel siyasetine aracılık etmiyor. Milletle yol almamıza da leke sürmek istiyor. Bölücü örgüt adına siyasi tünel kazanlara sandıkta esaslı bir Osmanlı tokadı vuracaksınız.
PEŞ PEŞE MÜJDELER
“Samsun batı çevreyoluna dair kamulaştırma ihalesi yapılacak. Startını buradan veriyorum. 120 kilometre olan bölünmüş yola uzunluğunu 309 kilometreye çıkardık. Körpüleri, kavşakları ve bağlantı yollarını bu yıl bitiriyoruz. Samsun’un İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’ne bağlantısı artık hızlı tren ile olacak. Havalimanızı modernize ettik. Üretimi yıllardır ülkemizde kısıtlı olan kenevirin tohumu Vezirköprü’lü vatandaşlarımızın gayretiyle bu yıla kadar getirildi. 166 dekar alanda kenevir tohumu için sözleşme imzalandı. Son 17 yılda Samsun’a 29 katrilyon yatırım yaptık. 4 bin 832 adet yeni derslik yaptık. İkinci devlet üniversitesini kazandırdık. Samsun’da eski stadın yerine bir millet bahçesi yapıyor.
Taşeron işçilerden kadro dilekçesi
KİT kapsamında yer alan TEDAŞ, EÜAŞ ve TEİAŞ’ta taşeron statüsünde çalışan ve Tes-İş Sendikasına üye toplam 4 bin 278 işçi, “asıl işi” yaptıkları gerekçesiyle çalıştıkları kurumlarda sürekli işçi kadrolarına atanmak için Cumhurbaşkanlığı makamına dilekçe gönderdi. Kadro taleplerini içeren dilekçelerini Tes-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Nakif Yılmaz, Eşref Erden ve Fatih Tülek vasıtasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına da ileten işçiler, iş güvenceli bir gelecek istediklerini ifade ettiler.
EKSİK TAMAMLANMALI
Tes-İş Sendikası yöneticileri, yaptıkları açıklamada, KİT’lerde asıl işi yapıp kadro bekleyen yaklaşık 80 bin işçi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı: “Bu işçilerin yaklaşık 5 bini bizim iş kolumuzda. Üyemiz olan bu işçiler, haklı kadro taleplerini dilekçeye dökerek bize ulaştırdılar. Cumhurbaşkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı makamlarına hitaben yazılan bu dilekçeleri biz de posta yoluyla ilgili makamlara gönderdik. Üyelerimizle birlikte daha önce üst düzey hükümet yetkililerince verilen kadro sözünün yerine getirilmesini ve taşeron düzenlemesinin eksik ayağının tamamlanmasını istiyoruz.”
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