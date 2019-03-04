'Temizlemezsek rahat edemeyiz'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ordu’da düzenlenen mitingde halka hitap etti. ‘Ordu tüm adaylarına sahip çıkmak için sabırsızlanıyor’ diyen Başkan Erdoğan şunları söyledi: “Kale içeriden fethedilir. Seçim gecesi Ordu’nun sonuçlarını özel olarak takip edeceğim. 17 yılda Ordu’ya 21 katrilyon lirayı aşan yatırım yaptık. Ordulu ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza toplamda 2,2 katrilyon tutarında kaynak aktardık. 20 bin seyirci kapasiteli stadyumda sona geliyoruz. Altınordu’ya gençlik merkezi yapıyoruz. Yaklaşık 5 bin konut yaparak hak sahiplerine teslim ettik. İmar Barışı’yla 103 bin Ordulu vatandaşımızın sıkıntısını çözdük.”

BİZ FERHAT’IZ SİZLER ŞİRİN

“Yol, su medeniyettir. Ordu’nun zorlu coğrafyasında 40 kilometre uzunluğunda 33 tünel açarak yolları kolay kıldık. Biz Ferhat’ız sizler Şirin. Sağlıkta 300’er yataklı Fatsa ve Ünye hastaneleri dahil 38 adet tesisi hizmet açtık. Maliyeti 2 katrilyon olan, 11 adet köprü ve 2 çift tüneli tamamladık. Korku dolu yolculukları minimize edelim diyoruz. Topçam-Mesudiye yolu, Topçam tünellerini Ordu ile yoluncadaki çalışmalarını bu yıl tamamlıyoruz. Sel felaketi nedeniyle kullanılamaz hale gelen köprüleri onarıyoruz. Ordu’ya iki baraj, bir gölet inşa ettik. Beş baraj daha yapıyoruz. 63 adet taşkın koruma merkezi ile Ordu şehir merkezini koruduk. Ordulu çiftçilerimize 17 yılda, Bay Kemal eline diline dursun, 3,1 katrilyon lira tarımsal destek verdik. 45 bin işyerimize toplam 870 milyon liralık SGK prim teşviği verdik. Turistin yatırımları geliştiriyoruz. Ordu’da turizmin gelişmesi için devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz.”

CUMHUR İTTİFAKI MEZARA KADAR

“Cumhur İttifakı pazara kadar değil, mezara kadar. Birliğimizi, beraberliğimizi asla bozmayacağız. AK Parti ve MHP olarak bir olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. AK Parti ve MHP olarak Cumhur İttifakı içinde konsolide olacağız. Ordu’da daha yapacak çok işimiz var. 31 Mart’ta oylarımızı bir kez daha istikrar ve güvenden yana kullanıyor muyuz? Türkiye, başta birliğimiz ve beraberliğimiz olmak üzere maruz kaldığı tüm saldırılara karşı dimdik ayakta kalmayı başarmıştır. Bu başarının sahibi sizsiniz.Şimdi kuyruklardan bahsediyor. İlaç kuyruklarında genel müdür sendin bay Kemal. 35 milyar nereye gitti diyor. Suriyelilere harcandı. Güya bizi sıkıştıracak. Bay Kemal sen Kandil’in yandaşısın. ‘Bizim arkamızda PKK var” diyor bizim arkamızda da milletimiz var. Milletimin huzurunu bozanlara bu ülkede hayat hakkı yok. Siz Cudi’de gömdük, Kandil’de gömdük gömmeye devam ediyoruz. Bu işi sonlandırmaya doğru geliyoruz. Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge yok. Bu tür heveslilere hangi dilden anlıyorlarsa o dilden dersi veririz.”

BÖLGENİN GELECEĞİ

“Biz gayretimizle her türlü adımları atıyoruz ve bu bölgede Türkiye’ye sorulmadan bir karar verilemez. Türkiye’nin Suriyeliler sebebiyle hazinesine yüklediği hiçbir yük yok. Tüm harcamaları geliri giderine denk olacak şekilde yürüttük. Türkiye’nin geleceği tıpkı bölgenin geleceği gibi Suriye meselesinin nasıl çözüleceğine bağlıdır. Suriye meselesini çözemezsek ne biz ne de Avrupa dahil bölgemiz rahat edemez. Çözümün Suriye topraklarının sınırlarımıza komşu bölgelerinde güvenliğin kendi sağlamamız yoluyla çözüleceğini gördük. Sınırımızın güvenliğini biz sağlayacağız. Fırat’ın doğusunu teröristlerden temizlemeye kararlıyız. Başka türlü ülkemizdeki 3,6 milyon Suriyelilerin evlerine dönüşünü temin edemeyiz. İHA istiyoruz kongreden, izin çıkmadı diyorlar. Şimdi Karadeniz’de bir uşak çıktı yapıyor. Bunlar savunma sanayiinde belli bir güce ulaştırdılar. Güvenli bölgelere şu ana kadar 315 bini aşkın kişi geri döndü.”

ORDU

BU TAKLACIYA DERSİNİ VERİN

Erdoğan, “Duyduğuma göre maalesef paçasını terör örgütlerine kaptırdığı için davasına aykırı düşen birisi utanmadan sıkılmadan benim dostum olduğunu söyleyerek oy devşirmeye çalışıyormuş. Beraber yola çıkarsın ama yolda arkadaşını satarsan Ordulu ona ne diyeceğini iyi bilir. Bizde dostluk mezara kadar. Terör örgütleriyle bir olup bize parmak sallayan kişiyle bizin ne dostluğumuz olur, ne muhabbetimiz. Seni genel sekreter, vekil sonra bakan yapacağım sonra sen kalkacaksın bizi satacaksın. Onun Ordulu olması sizi bağlar mı? Bu kişi Ordu’ya yapılan her işe de sahip çıkıyormuş. Sen kimsin ya? Sen kimsin…Gittiği her kapıdan bu taklacıya 31 Mart’ta öyle bir ders verin ki bir daha karşınıza çıkamasın. Dava adamı olmak pazara kadar olmaz, ölene kadar olur. Arkalarına terör örgütlerini alanlar bu sefer de ellerini ovuşturarak seçim sandığından çıkacak sonucu bekliyorlar. Eğer istediklerini elde edebilirlerse bir karabasan gibi ülkemizin başına çökmeye hazırlanıyorlar. Bu kifayetsiz muhterisleri de sizlerle birlikte inşallah bir kez daha sandığa gömeceğiz” dedi.

ARKAMIZDA HALK VAR

Erdoğan, “Bay Kemal sen Kandil’in yandaşısın. ‘Bizim arkamızda PKK var’ diyor bizim arkamızda da milletimiz var. Milletimin huzurunu bozanlara bu ülkede hayat hakkı yok. Siz Cudi’de gömdük, Kandil’de gömdük gömmeye devam ediyoruz” dedi.

SAMSUN

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