Tepki korkusu İzmir mitinglerini iptal ettirdi

İzmir’in ilçelerinde aday gösterme sürecinde yaşanan skandallar sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tepkiyle karşılaşırım korkusuyla İzmir’e gitmeme kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde CHP Parti Meclisi (PM) tarafından Buca Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Suat Nezir, geri çekildi. Nezir’in yerine Erhan Kılıç aday gösterildi. Son gün yapılan bu aday değişikliği Buca’yı karıştırdı. CHP’liler parti yönetimine büyük tepki gösterdi. İzmir Buca’da belediye başkan adayı gösterilen ve daha sonra adaylığı geri çekilen CHP’li Suat Nezir, seçim ofisinde açıklama yaparak, bu kararın partinin yetkili organları tarafından alınmadığını, CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu’nun 3 kişi tarafından yanıltıldığını, kendisi ile ilgili çekinceleri merak ettiğini belirterek “Yalan ve iftiraya maruz kaldım” dedi. Bu gelişmelerin ardından son olarak CHP Buca Gençlik Kolları topluca istifa etti.

KRİZ TIRMANIYOR

Güzelbahçe’nin mevcut Belediye Başkanı Mustafa İnce’ye de önce adayımızsın denildi. Sonra geri çekildi, tepkiler üzerine yeniden gösterildi. Öte yandan İzmir’de CHP parti yönetimi çok sayıda kadın aday vaadinde bulunmuştu. Ancak verilen sözler yine tutulmadı. Bu da şehirde CHP tabanında tepkilere neden oldu. Yaşanan bir dolu kriz sonrası İzmir’de 5 ve 13 Mart tarihlerinde 2 miting birden yapmayı planlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mitingleri iptal etme kararı aldı.