13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3801
  • 6,1061
  • 222.549
  • 104.193
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Tepki korkusu İzmir mitinglerini iptal ettirdi

Tek adam yönetimiyle adayları belirleyen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partililerin tepkisinden korktuğu için İzmir’de gerçekleştireceği iki mitingini de iptal etmek zorunda kaldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmir’in ilçelerinde aday gösterme sürecinde yaşanan skandallar sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, tepkiyle karşılaşırım korkusuyla İzmir’e gitmeme kararı aldı. Geçtiğimiz günlerde CHP Parti Meclisi (PM) tarafından Buca Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Suat Nezir, geri çekildi. Nezir’in yerine Erhan Kılıç aday gösterildi. Son gün yapılan bu aday değişikliği Buca’yı karıştırdı. CHP’liler parti yönetimine büyük tepki gösterdi. İzmir Buca’da belediye başkan adayı gösterilen ve daha sonra adaylığı geri çekilen CHP’li Suat Nezir, seçim ofisinde açıklama yaparak, bu kararın partinin yetkili organları tarafından alınmadığını, CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu’nun 3 kişi tarafından yanıltıldığını, kendisi ile ilgili çekinceleri merak ettiğini belirterek “Yalan ve iftiraya maruz kaldım” dedi. Bu gelişmelerin ardından son olarak CHP Buca Gençlik Kolları topluca istifa etti. 

KRİZ TIRMANIYOR 

Güzelbahçe’nin mevcut Belediye Başkanı Mustafa İnce’ye de önce adayımızsın denildi. Sonra geri çekildi, tepkiler üzerine yeniden gösterildi. Öte yandan İzmir’de CHP parti yönetimi çok sayıda kadın aday vaadinde bulunmuştu. Ancak verilen sözler yine tutulmadı. Bu da şehirde CHP tabanında tepkilere neden oldu. Yaşanan bir dolu kriz sonrası İzmir’de 5 ve 13 Mart tarihlerinde 2 miting birden yapmayı planlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, mitingleri iptal etme kararı aldı. 

CHP-İP İTTİFAKI İÇİN HDP ADAYLARINI ÇEKTİ

HDP Muğla İl Eş Başkanı Yılmaz Yüksel, kentte Büyükşehir, Bodrum, Dalaman, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Menteşe, Ortaca ve Ula ilçelerindeki adaylarını geri çektiklerini söyledi. Eş Başkan Yüksel, yaptığı açıklamada “Muğla’da Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Polat dahil, Bodrum, Dalaman, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Menteşe, Ortaca ile Ula ilçelerindeki adaylarımızı çektik. Datça, Fethiye, Seydikemer, Yatağan ve Kavaklıdere’de zaten adayımız yoktu. 

Adaylarımızı geri çekmemizin nedeni AK Parti- MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’na tepki göstermek. CHP’yi destekleyeceğimiz kesinleşmiş bir şey değil. Bunun kararını Genel Merkezimiz verecek” dedi. Yüksel “kimi destekleyeceğiz belli değil” dese de HDP’lilerin önceki söylemleri ve Türkiye genelinde yaptıkları gizli ittifaklar seçimde CHP’yi destekleyeceklerini gösteriyor. Buna göre 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde büyükşehir ve ilçe adaylarının çekilmesiyle son seçimde yaklaşık 44 bin oy alan HDP oyları ittifak yaptığı İP destekli CHP adayına gidecek. 

TEK KELİMEYLE ‘UTANDIK’ 

İzmir’de, Balçova Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalkaya’nın yerel seçimi öncesi adaylığının Yüksek Seçim Kurulu’nca düşürülmesi üzerine CHP’li 6 belediye başkan aday adayı, görev beklediklerini ve içlerinden birinin aday gösterilmesini istediklerini açıkladı. 

HİÇBİRİ ADAY YAPILMADI

Ancak bu süreçte adaylığı düşürülen başkanın eşi Fatma Çalkaya, Genel Merkez’ce yeni aday olarak gösterildi. CHP’li aday adayları ise, bu duruma, tek cümlelik yazılı açıklamayla tepki gösterdi. Banu Gençkan, Ergin Akman, Hürmet Kırmızı, Muharrem Dayanç ve Şenol Aslanoğlu, yazılı açıklamada, “Keşke partimiz bizi bu kadar utandırmasaydı” dedi.

''Bu yıl Ay´a önümüzdeki yıl da Mars´a gideceğiz''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Marmara'da deprem: İstanbul'da sallandı

Marmara'da deprem: İstanbul'da sallandı

Anlaşma tamam: Hava sahalarını birbirlerine açacaklar

Anlaşma tamam: Hava sahalarını birbirlerine açacaklar

Gökbilimcileri şaşırtan keşif

Gökbilimcileri şaşırtan keşif

ABD'den Küba'ya yeni ambargo kararı

ABD'den Küba'ya yeni ambargo kararı

'Eğer Türkiye'de ise ya ölüdür ya da tutukludur'

'Eğer Türkiye'de ise ya ölüdür ya da tutukludur'

Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'Mavi Vatan 2019' mesajı

Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken 'Mavi Vatan 2019' mesajı

Alabarda: Türkiye'nin kırmızı çizgisidir

Alabarda: Türkiye'nin kırmızı çizgisidir

AB'den Esed rejimine bir darbe daha

AB'den Esed rejimine bir darbe daha
 

POPÜLER HABERLER

Teknoloji çağının hastalığı nomofobiyi, Prof. Dr. Nevzat Tarhan´la konuştuk (Part 1)

Teknoloji çağının hastalığı nomofobiyi, Prof. Dr. Nevzat Tarhan´la konuştuk (Part 1)

Endonezya denizaltılarına 'ZOKA' kalkanı

Endonezya denizaltılarına 'ZOKA' kalkanı

Milli Savunma Bakanı Akar 37 yıl sonra aynı makam odasında

Milli Savunma Bakanı Akar 37 yıl sonra aynı makam odasında

Şanlıurfa'nın fabrikalarla yarışan meslek liseleri

Şanlıurfa'nın fabrikalarla yarışan meslek liseleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA