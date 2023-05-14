Oy verme işleminin başlamasının ardından sosyal medyada seçimle ilgili dezenformasyonlar yapılmaya başlandı.

Sözde gazeteci Amed Dicle, Van Kalecik Atatürk Ortaokulu'nda ağzı mühürsüz pusula torbaları olduğu dezenformasyonunu yaymaya kalktı.

Dicle'nin iddiası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden gelen yanıtla çürütüldü.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'nın propaganda hesaplarından paylaşılan bazı görüntülerle ilgili, 'Van Kalecik Atatürk Ortaokulu'nda ağzı mühürsüz pusula torbaları var' iddiası kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyondur. Genelge ve kanun gereği kese diye tabir edilen mühür ve kaşelerin olduğu torba, mühürlü olmak zorundadır. Ancak, bu keselerin konduğu büyük torbalarda ise mühür olması gerekmemektedir. Görüntülerdeki torbaların, keselerin olduğu büyük torbalar olduğu açıkça görülmektedir. Bilindiği üzere sandık kurulu; bir başkan, bir üye memur ve tüm siyasi partilerin temsilcilerinden oluşmaktadır. Herhangi bir oy pusulasına bir işlem yapıldığı tespit edilmesi halinde, bu sandık kurulları tutanak tutmaktadırlar. Yanıltıcı bilgilere itibar etmeyiniz" denildi.